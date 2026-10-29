‘Los anillos de poder’: Actores revelan detalles del triángulo amoroso entre Galadriel, Sauron y Celeborn

La tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder‘ promete complicar todavía más la relación entre Galadriel y Sauron con la llegada de Celeborn, el esposo de la elfa que había permanecido desaparecido durante las dos primeras entregas. Jamie Campbell Bower, Charlie Vickers y Morfydd Clark, quienes interpretan a los tres personajes, hablaron recientemente sobre el supuesto triángulo amoroso que podría desarrollarse en los nuevos episodios de la serie de Prime Video.

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¿Qué dijeron los actores de ‘Los anillos de poder’ sobre el triángulo amoroso?

En una entrevista con SYFY Wire, Charlie Vickers habló sobre la manera en que Sauron interpreta sus relaciones con los demás personajes, especialmente ahora que Celeborn aparecerá en la historia. El actor explicó que el villano parece tener dificultades para comprender que otras personas no necesariamente comparten sus deseos:

Morfydd Clark y Charlie Vickers en la segunda temporada de ‘Los Anillos de Poder’ (imagen: Prime Video)

“Lo que he llegado a entender… es que, tal vez, a [Sauron] le falta un poco de autoconciencia en esta situación. Creo que él piensa que todo el mundo quiere pasar el rato con él y hacer lo que él desea en todo momento. Pero no, no es así. Por eso, se esfuerza muchísimo en manipular a todos para lograr su objetivo final, aunque, en realidad, nadie le está haciendo caso.”

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Por su parte, Morfydd Clark, quien interpreta a Galadriel, fue mucho más contundente al hablar sobre la posibilidad de que su personaje tenga que elegir entre su esposo y Sauron:

“Sauron cree que podría estar en un triángulo amoroso, pero no lo está.”

Sus palabras sugieren que el supuesto triángulo amoroso existe principalmente en la imaginación de Sauron. Aunque el villano podría considerar a Celeborn como un rival, Galadriel no parece compartir esa perspectiva.

Jamie Campbell Bower habla sobre su llegada a la Tierra Media

La tercera temporada marcará el debut de Jamie Campbell Bower como Celeborn, un personaje importante en la mitología de J. R. R. Tolkien y cuya ausencia había generado preguntas entre los seguidores. El actor, conocido por interpretar a Vecna en ‘Stranger Things‘, también ha participado en franquicias como ‘Harry Potter’ y ‘Crepúsculo’. Durante la entrevista, habló sobre su experiencia formando parte de universos tan populares:

“En lo que respecta a coleccionar franquicias como las Gemas del Infinito, me siento muy afortunado.”

Bower también destacó la emoción que representa trabajar en mundos ficticios que han acompañado a distintas generaciones de espectadores:

“Es una oportunidad para sentir con gran profundidad. No sé por qué ni cómo ha ocurrido esto, pero estar aquí, en este mundo, es un auténtico regalo. Y el niño interior que llevo dentro gritaba, pataleaba y lloraba. Lo mismo le ocurría a mi versión adulta.”

El actor tenía aproximadamente 12 años cuando comenzó la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, cuyas películas terminaron convirtiéndose en un refugio emocional durante su infancia.

Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Jamie Campbell Bower y Charlie Vickers en la CDMX (Imagen: Prime Video)

¿Qué podemos esperar de la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’?

La historia avanzará cinco años después de la caída de Eregion, con Sauron extendiendo su dominio sobre la Tierra Media y trabajando en la creación del Anillo Único desde su fortaleza de Barad-dûr.

Mientras los elfos, enanos y hombres intentan resistir sus ejércitos, el regreso de Celeborn también podría transformar la historia personal de Galadriel. Además de Bower, la temporada incorporará a Simon Pegg como la voz del Balrog y Zubin Varla como Khamûl.

Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 11 de noviembre de 2026 en Prime Video, mientras que los cuatro restantes llegarán durante las siguientes dos semanas, hasta el 25 de noviembre.

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