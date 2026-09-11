Lilly Wachowski, cocreadora de ‘Matrix’, critica a fans de ‘Harry Potter’ por seguir dando dinero a J.K. Rowling: ‘Están contribuyendo a mi erradicación’

La cineasta afirmó que esto termina beneficiando a J.K. Rowling para que siga financiando sus campañas

Lilly Wachowski, cocreadora de ‘Matrix’, lanzó duras críticas contra J.K. Rowling y contra quienes continúan consumiendo productos relacionados con ‘Harry Potter’. En una entrevista con Variety, la cineasta sostuvo que el dinero generado por la franquicia termina beneficiando a su autora y aseguró que, desde su perspectiva, continuar apoyándola contribuye directamente a políticas y organizaciones que perjudican a las personas trans.

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¿Qué dijo Lilly Wachowski sobre los fans de ‘Harry Potter’?

Wachowski fue cuestionada sobre Rowling y Elon Musk, dos figuras a las que responsabilizó de causar un enorme daño cultural a la comunidad trans. Al abordar específicamente la próxima serie de ‘Harry Potter’ de HBO, la directora dirigió también sus críticas hacia el público que sigue respaldando la franquicia.

Escena de la nueva serie de ‘Harry Potter’ (HBO)

“Ella está financiando el genocidio trans. J.K. Rowling financia el genocidio trans, y punto. Así que, si apoyas «Harry Potter», estás apoyando el genocidio trans.”

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Wachowski argumentó que una parte del dinero generado por el consumo de productos de ‘Harry Potter’ termina llegando a Rowling y aseguró que esos recursos son utilizados para apoyar legislación contra las personas trans alrededor del mundo. La cineasta comparó esta situación con consumidores que deciden dejar de comprar productos de determinadas compañías por desacuerdos políticos o ambientales.

“Así que el hecho de que disfrutes de estos programas y los sigas apoyándolos, está contribuyendo a mi erradicación.”

Las afirmaciones corresponden a la postura de Wachowski y representan acusaciones directas de la cineasta contra Rowling, quien durante los últimos años ha defendido organizaciones centradas en derechos basados en el sexo y ha protagonizado múltiples enfrentamientos públicos alrededor de estos temas.

La controversia de ‘Harry Potter’ sigue alcanzando a actores y directores

Las palabras de Wachowski aparecen después de meses de cuestionamientos alrededor de las nuevas producciones de ‘Harry Potter’. Nicholas Hoult recibió críticas de algunos fans tras aceptar interpretar a Gilderoy Lockhart en la serie de HBO, mientras Rupert Grint fue cuestionado por regresar como Ron Weasley en Broadway pese a haber expresado anteriormente su apoyo a la comunidad trans.

También existen profesionales que han decidido mantenerse completamente alejados del proyecto. Ally Pankiw, directora de ‘Black Mirror’, y Kate Herron, responsable de episodios de ‘Loki’, revelaron que rechazaron propuestas para trabajar en la serie debido a la participación de Rowling.

Otros integrantes del reparto, entre ellos Bel Powley, Nick Frost y Paapa Essiedu, han marcado públicamente diferencias con las posiciones de la escritora sin abandonar la producción.

Lilly Wachowski crea su propio estudio

J.K. Rowling (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Las declaraciones forman parte de una entrevista centrada también en Anarchists United Foundation y Anarchists United Studio, iniciativas creadas por Wachowski junto con Sarah Marie Flores y Lawrence Mattis para respaldar proyectos de comunidades marginadas.

La cineasta explicó que decidió impulsar esta estructura después de enfrentar dificultades para conseguir financiamiento para historias queer y trans tras la cancelación de ‘Work in Progress’. Entre sus primeros proyectos se encuentra ‘Cassie Workman Is Witchy AF’, una serie documental de bajo presupuesto.

Wachowski también reflexionó sobre ‘The Matrix’ y explicó que ahora identifica en la película ideas de liberación conectadas con sus propias experiencias y con movimientos de liberación negra. Su postura frente a ‘Harry Potter’, sin embargo, fue tajante: para ella, consumir la franquicia ya no puede separarse del respaldo económico que recibe Rowling.

Con información de Variety.

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