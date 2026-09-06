Lilly Wachowski se despide de ‘Matrix’ pero hay una condición

La directora Lilly Wachowski siente que su viaje creativo dentro de Matrix llegó a su final, aunque todavía conserva una llave para el futuro de la franquicia. La cineasta no planea dirigir otra entrega ni regresar plenamente a la simulación, pero el proyecto preparado por Drew Goddard podría requerir una última revisión de sus creadoras antes de recibir luz verde.

¿Por qué Lilly Wachowski se baja de Matrix?

La postura no es un rechazo impulsivo ni total hacia el universo que construyó junto con su hermana, la también directora Lana Wachowski. Lilly conoce muy bien el valor que Matrix tiene para Warner Bros. y entiende que el estudio buscará mantenerlo activo todo el tiempo posible. Su decisión parece ser más bien personal, pues después de varias películas y años acompañando a Neo y Trinity, prefiere dedicar su energía a otras historias.

Lilly lo explicó al participar en el programa The Business: “Personalmente, ya no quiero jugar en ese arenero. Creo que terminé”, declaró sobre un posible regreso. Sin embargo, Goddard ha convertido esa salida en algo menos definitivo y Lilly contó que el director no desea avanzar sin recibir la aprobación de ella y Lana. Esa petición podría llevarlas a examinar su propuesta y decidir si se sienten cómodas entregándole su autorización para continuar con el mundo que ambas imaginaron a finales de los años noventa.

“No quiere seguir adelante a menos que reciba nuestra bendición”, explicó Wachowski. La realizadora planteó que quizá termine involucrándose un poco para descubrir qué siente frente a la idea de Goddard, aunque no prometió colaborar en el guion ni asumir un cargo creativo. Por ahora, su posible participación se limita a valorar el proyecto y aprobarlo o negarle ese respaldo.

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¿Por qué no dirigió Matrix 4?

Cuando Matrix Resurrecciones se puso en marcha, Lana tomó sola la dirección y escribió el guion con David Mitchell y Aleksandar Hemon. Lilly optó por no reincorporarse después de haber codirigido la trilogía original, cuya primera entrega de 1999 transformó la ciencia ficción comercial y el lenguaje de las películas de acción.

En ese entonces, Lilly atravesaba un periodo de agotamiento luego de trabajar en Cloud Atlas, El destino de Júpiter y la primera temporada de Sense8 una detrás de otra. También había vivido cambios personales profundos y necesitaba alejarse de la industria para reencontrarse con su identidad artística mediante actividades como la pintura y los estudios.

Las hermanas perdieron a sus padres con pocas semanas de diferencia, y volver a Matrix le producía a Lilly la sensación de recorrer un camino antiguo cuando necesitaba moverse hacia otro lugar: “Había algo en la idea de retroceder y formar parte de algo que ya había hecho que me resultaba expresamente poco atractivo”, explicó.

En lugar de regresar con Neo, asumió labores de escritura y dirección, además de producción ejecutiva, en Work in Progress, comedia de Showtime creada por Abby McEnany y Tim Mason. El proyecto le permitió explorar una escala más pequeña, lejos de los presupuestos gigantes. Su carrera previa con Lana incluye Bound y Meteoro, la película.

Lo que sabemos sobre Matrix 5

Warner Bros. anunció la quinta película en abril de 2024, con Drew Goddard encargado de escribirla y dirigirla, además de producirla junto con Sarah Esberg mediante Goddard Textiles. Lana Wachowski figura como productora ejecutiva y será la primera entrega cinematográfica de la saga que no tendrá a ninguna de las hermanas en la silla de dirección.

El estudio aceptó una idea presentada por Goddard que busca respetar lo creado por Lana y Lilly y aportar una perspectiva propia. El nuevo responsable tiene experiencia saltando entre ciencia ficción y terror, pues escribió Cloverfield y Misión Rescate, además de dirigir La Cabaña del Terror y Malos Momentos en el Hotel Royale.

En marzo de este año, Goddard confirmó para Variety que seguía escribiendo y que necesitaba espacio para encontrar la mejor historia. También aseguró que toma muy en serio su responsabilidad con el público y las creadoras.

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