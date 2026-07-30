La trágica infancia de Charlize Theron: Amenazas de guerra civil, violencia familiar y una casa fortificada

A lo largo de su carrera, Charlize Theron ha interpretado a mujeres perseguidas y sobrevivientes que se niegan a retroceder, pero esa dureza cinematográfica tiene un origen específico. Mucho antes de Hollywood, la actriz creció en la inestabilidad política de Sudáfrica, en un hogar donde aprendió a reconocer el peligro.

¿Dónde nació y creció Charlize Theron?

La infancia de Theron tuvo espacios de libertad que todavía recuerda con cariño. Nació el 7 de agosto de 1975 en una ciudad cercana a Johannesburgo, Sudáfrica, y fue hija única de Gerda y Charles Theron. A los cuatro años se mudó con ellos a una granja familiar, donde el afrikáans era su lengua cotidiana y la vida exterior un refugio.

“Recuerdo que todo se sentía inmenso cuando tenía esa edad”, contó a The New York Times. En esa entrevista evocó el árbol que encontraba al llegar a la granja, al cual subía descalza y sin demasiado cuidado, guiada por una independencia que ya fluía en sus adentros, impulsada por su hogar inestable. Comenzó a responsabilizarse muy pronto de su propio bienestar y, cuando finalmente salió del país siendo todavía menor de edad, ya sabía hacer todo lo que un humano funcional debe.

Charlize Theron en Mad Max: Furia en el Camino (Foto: IMDb)

A los 13 años fue enviada a un internado, decisión tomada por su madre para apartarla del deterioro familiar y a los 16 dejó Sudáfrica para comenzar a trabajar como modelo en Italia, antes de mudarse a Nueva York con la intención de convertirse en bailarina. Una lesión terminó con aquel sueño, pero la disciplina del ballet permaneció en su forma de trabajar. Theron llegó después a Los Ángeles, consiguió papeles a mediados de los años noventa y ganó el Oscar por Monster en 2004.

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Amenazas de guerra civil

Sudáfrica no había declarado una guerra interna cuando Theron era niña, pero sí que atravesaba una violencia política tan grave que ella recuerda al país situado al borde de ese escenario. El régimen del apartheid enfrentaba protestas masivas contra el sistema de segregación racial y el gobierno respondió con represión policial y estados de emergencia para contener la resistencia social.

En julio de 1985, cuando Theron tenía nueve años, el gobierno de P.W. Botha declaró un estado de emergencia parcial y la medida alcanzó varias zonas, permitió arrestos sin los procedimientos habituales e impuso controles severos sobre la información relacionada con los disturbios. “No podías evitarlo. La violencia y el caos formaban parte de la vida diaria en Sudáfrica. Vi cosas que no debería haber visto a una edad tan temprana”, recordó la actriz para TNYT.

Theron relató que vio a un hombre morir quemado dentro de un automóvil al costado de una carretera. También presenció los estragos del VIH y el sida, cuando personas enfermas eran llevadas en carretillas hasta su casa porque sabían que Gerda, su madre, las trasladaría a una clínica.

Toda esta inseguridad se reflejaba en su casa, pues cada habitación estaba protegida por una puerta de acero; entrar a la vivienda no bastaba, ya que la cocina y otros espacios tenían sus propias barreras que debían abrirse con llave. La noche que cambió la vida de Theron, esas puertas pensadas para impedir el paso de extraños fueron perforadas por alguien que vivía dentro de la familia.

Violencia doméstica

Charlize Theron junto a su hija Jackson (Foto: Getty)

Charles Theron padecía alcoholismo y podía desaparecer por horas antes de regresar en condiciones graves. Su hija recuerda reuniones donde veía adultos arrastrarse por el suelo, así como discusiones que terminaban con semanas enteras de silencio entre sus padres: “Era aterrador”. Aunque señaló que él no la golpeaba, sí manejaba ebrio y llenaba la vivienda de agresiones verbales. Gerda había comenzado a hablar de separarse.

Theron contó en entrevista que a los 15 años, ella y su madre regresaron una noche del cine y descubrieron que Charles se había llevado la llave de la primera puerta de acero; fueron a buscarlo a la casa de su hermano, donde ambos estaban bebiendo. Charlize corrió al baño sin saludar y su padre interpretó el gesto como una falta de respeto. Madre e hija regresaron a la granja, pero la adolescente percibió algo diferente en su enojo y pidió esconderse en su habitación cuando él volviera.

Charles llegó acompañado por su hermano y disparó un arma contra las puertas metálicas para entrar. Theron y Gerda sostuvieron con sus cuerpos la puerta del dormitorio, que no tenía cerradura, cuando él comenzó a abrir fuego a través de ella. Ninguna bala las alcanzó. De acuerdo con la actriz, su padre anunció que buscaría una escopeta para matarlas; Gerda tomó entonces su propia arma, hirió primero al hermano de Charles y después disparó contra su esposo.

Charles murió y las autoridades determinaron que Gerda había actuado en defensa propia, por lo cual no enfrentó cargos. Theron tenía 15 años y pasó un tiempo diciendo que su padre había fallecido en un accidente automovilístico para evitar la compasión y los comentarios de otras personas: “Cuando salí del impacto inicial comprendí que ella me había salvado la vida”, explicó acerca de su madre.

Charlize Theron triunfa ahora mismo en salas de cine por su trabajo como la ninfa Calipso en La Odisea de Christopher Nolan.

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