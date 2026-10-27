La película de ‘Call of Duty’ no será como las basadas en cómics, explica el director: ‘Tiene humanos complejos’

El cineasta Peter Berg tiene una visión clara sobre lo que quiere llevar a la pantalla grande

El uniforme militar y las armas son apenas una parte del trabajo que Peter Berg tiene por delante. El director prepara la adaptación cinematográfica de Call of Duty para Paramount y compartió algunas de sus prioridades para trasladar el videojuego a la pantalla. Sus declaraciones nos entregan una primera idea del tono que busca para una producción cuya historia todavía permanece bajo llave.

¿Cómo entiende Peter Berg su película de Call of Duty?

El cineasta habló del proyecto durante las entrevistas promocionales de The Mosquito Bowl. Con películas como El sobreviviente en su trayectoria, Berg conoce muy bien las exigencias de representar operaciones militares y personajes sometidos a situaciones extremas. Para esta adaptación trabaja con Taylor Sheridan, responsable del guion, y toma como referencia los juegos de la línea Modern Warfare.

“Si realmente observas las misiones, las tramas y los personajes como el capitán Price, Soap, Ghost y Alex, son seres humanos complejos”, declaró Berg, para después especificar la diferencia que quiere establecer: “Estos no son, y lo digo sin faltar al respeto, personajes de dibujos animados o de cómics”.

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Sobre el peso moral de lo que la experiencia interactiva presenta, comentó: “Creo que el juego y sus creadores realmente están examinando el costo de la guerra, el costo de tener que ser un guerrero que, por cualquier razón, ha elegido ponerse entre el peligro real y el resto de nosotros, y la carga que estos hombres llevan”.

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Lo que sabemos sobre esta producción

Paramount anunció la adaptación en septiembre de 2025 y el acuerdo se concentró inicialmente en una película, aunque contempló la posibilidad de desarrollar otras producciones cinematográficas y televisivas relacionadas con Call of Duty. Esa opción claro que abre una vía para futuras historias, pero no constituye por sí misma el anuncio de secuelas o series específicas. El estreno está programado para el 30 de junio de 2028.

La elección de Modern Warfare delimita una referencia importante dentro de una franquicia extensa, pues Call of Duty 4: Modern Warfare, lanzado hace casi 20 años, abandonó la ambientación de la Segunda Guerra Mundial que había definido las primeras entregas. Tal movimiento permitió desarrollar conflictos contemporáneos y personajes que se convirtieron en figuras muy queridas para los jugadores.

Foto: CallOfDuty.com

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Las adaptaciones de videojuegos siguen al alza

Call of Duty forma parte de una lista de producciones que llevan universos interactivos al cine y la televisión, una tendencia que la industria de Hollywood ya abraza sin pena. Entre los proyectos más esperados están The Legend of Zelda, para salas, y Assassin’s Creed, para Netflix. The Legend of Zelda cuenta con Wes Ball como director y con Shigeru Miyamoto y Avi Arad en la producción. Nintendo anunció que su estreno mundial para el 30 de abril de 2027, con distribución de Sony Pictures.

En televisión, Ubisoft informó en marzo de 2026 que Assassin’s Creed había iniciado su producción en Roma. La serie contará una historia original ambientada en el año 64 d. C. y utilizará el enfrentamiento entre la Orden Templaria y la Hermandad de los Asesinos. Su elenco incluye a Lola Petticrew, Toby Wallace, Laura Marcus, Claes Bang y Noomi Rapace. Roberto Patino y David Wiener están al frente de la producción creativa.