‘The Legend of Zelda’: Por qué la nueva película live-action no tiene subtítulo

La esperadísima The Legend of Zelda prepara su llegada al cine con actores de carne y hueso, junto con una decisión que ha despertado preguntas entre los jugadores. Llama la atención que su título oficial prescinde de las palabras adicionales que identifican muchas entregas de la saga. Shigeru Miyamoto, la mente detrás de la marca, adelantó que esa elección tiene una explicación relacionada con la película, aunque mantuvo el misterio sobre su significado completo.

¿Qué importancia tienen los subtítulos en la saga The Legend of Zelda?

Para quienes hemos acompañado a Link durante años, los nombres de sus aventuras nos permiten reconocer experiencias muy diferentes dentro de un mismo universo. La serie ha visitado territorios con historias propias y mundos paralelos a Hyrule. Por eso, identificar una entrega concreta viene bastante bien al momento de ubicar qué versión de sus personajes y qué escenario encontrará el jugador.

Majora’s Mask, por ejemplo, se desarrolla en Términa; Link’s Awakening lleva la aventura a la isla de Koholint. Esas diferencias nos explican por qué un subtítulo podría orientar en un chispazo la dirección de una adaptación cinematográfica. Si la película utilizara el nombre de un juego específico, sería razonable que los fans buscáramos conexiones con aquella historia y sus acontecimientos.

Benjamin Evan Ainsworth como Link en The Legend of Zelda

Spirit Tracks ofrece otro ejemplo de cuánto puede comunicar un nombre, pues el viaje en tren ocupa un lugar central en el juego y también influyó en la elección de su título. Durante el desarrollo se consideraron distintas opciones para la versión japonesa, hasta optar por una que destacaba ese recorrido ferroviario. Claro que también existe un antecedente para la sencillez elegida en el cine: el primer videojuego llegó al público occidental como The Legend of Zelda en 1986.

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Por qué la nueva película no tiene subtítulo

ScreenRant rescató las declaraciones de Shigeru Miyamoto: “Una vez que vean la película, entenderán por qué no tiene subtítulo”. El creador no quiso arruinar la sorpresa respecto a esta elección y lo que aparecerá en pantalla; no revela un giro argumental ni identifica un videojuego que vaya a recibir una adaptación como tal. Esto nos permite interpretar el título como una referencia al conjunto de la saga.

Una historia que reúna elementos de varias entregas podría resultar difícil de presentar bajo el subtítulo de una sola. Llamarla como un juego concreto crearía un lazo demasiado específico antes de que el público conociera la propuesta, por lo que mantener The Legend of Zelda deja abierta la relación entre la aventura cinematográfica y las distintas historias que sirven como inspiración.

Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason como Link y Zelda

Otra hipótesis es que la misma película explicara por qué sus acontecimientos merecen convertirse, precisamente, en la leyenda de la joven princesa Zelda. Esa posibilidad no se desentiende de las palabras de Miyamoto, sin embargo, no tenemos información suficiente para asegurar que la princesa será la protagonista principal o que Link tendrá una participación secundaria.

Lo que sabemos sobre The Legend of Zelda, la nueva película

Wes Ball dirige la adaptación, con Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como la Zelda. Ambos son protagonistas en esta producción con actores reales. Nintendo anunció formalmente el desarrollo del proyecto en noviembre de 2023; la producción hermanó a la compañía japonesa con Arad Productions, y tiene a Shigeru Miyamoto y Avi Arad como productores. La participación de Miyamoto conecta el largometraje con uno de los creadores de la saga, quien también ha comunicado novedades sobre su llegada a las salas.

Nintendo y Sony Pictures Entertainment financian la película, con una aportación superior al 50% por parte de Nintendo. Sony se encarga de la distribución cinematográfica mundial. Se estrena en salsas de cine el 30 de abril de 2027.

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