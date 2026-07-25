‘La Odisea’ sigue dominando la taquilla mundial y se encamina a superar los US$500 millones

‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan, mantiene su reinado en la taquilla durante su segundo fin de semana y se encamina a superar los US$500 millones de recaudación mundial. La adaptación del poema épico de Homero sumó US$25.9 millones durante el viernes en Estados Unidos y Canadá, donde se proyecta que termine el fin de semana con US$84.5 millones.

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La cifra supondría una caída de apenas 32% respecto a su extraordinario debut de US$124 millones, una muestra de que el interés del público se ha mantenido después de su llegada a los cines. La película ya había conseguido US$264.1 millones globales durante su primer fin de semana y terminó su primera semana con aproximadamente US$346 millones.

¿Cuánto recaudará ‘La Odisea’ en su segundo fin de semana?

De acuerdo con las estimaciones publicadas por Variety, ‘La Odisea’ alcanzaría aproximadamente US$283 millones acumulados en Estados Unidos y Canadá al terminar el domingo. Su segundo fin de semana doméstico, estimado en US$84.5 millones, quedaría muy por encima de sus competidores inmediatos.

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‘Hadestown: The Musical’, la presentación cinematográfica del musical ganador de ocho premios Tony, ocuparía el segundo lugar con cerca de US$9 millones durante el fin de semana. La diferencia entre ambas producciones confirma que la película de Nolan continúa dominando el mercado norteamericano sin enfrentar, por ahora, una competencia capaz de disputarle el primer puesto.

El desempeño también resulta notable por la duración de la cinta, cercana a las tres horas, y porque se trata de una producción dirigida principalmente al público adulto. Su éxito inicial estuvo impulsado por las salas IMAX y otros formatos premium, que representaron una parte importante de sus ingresos durante el estreno.

La película se acerca a los US$500 millones mundiales

Después de cerrar su primera semana con alrededor de US$346 millones, ‘La Odisea’ se encuentra en posición de superar los US$500 millones globales durante su segundo fin de semana. La película todavía tiene pendiente su lanzamiento en mercados importantes como Corea del Sur, China y Japón, por lo que conserva margen para incrementar considerablemente su recaudación internacional.

Su estreno mundial de US$264.1 millones fue el mejor debut global en la carrera de Christopher Nolan. La cifra superó los US$249 millones obtenidos por ‘The Dark Knight Rises’ en 2012, aunque esta última continúa siendo la película más taquillera del director, con poco más de US$1,000 millones acumulados.

‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

¿Podrá romper el récord de Christopher Nolan?

El sólido mantenimiento de ‘La Odisea’ durante su segundo fin de semana abre la posibilidad de que la película compita por el mayor éxito comercial de Nolan. Sin embargo, todavía tendría que duplicar aproximadamente su recaudación prevista para alcanzar la marca de ‘The Dark Knight Rises’.

Por el momento, el objetivo más cercano es rebasar los US$500 millones y consolidarse entre las películas más taquilleras de 2026. La ausencia de grandes competidores inmediatos y sus próximos estrenos internacionales podrían prolongar su recorrido en cartelera. Su caída de solo 32% también indica que el fenómeno no se limitó al entusiasmo del estreno y que la producción continúa atrayendo espectadores durante su segunda semana.

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