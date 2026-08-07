‘La Odisea’ recauda 1,000 MDD en taquilla, récord que Christopher Nolan no alcanzaba desde hace 14 años

El épico filme también está a punto de convertirse en el mayor éxito comercial de toda la carrera de Nolan

‘La Odisea’ de Christopher Nolan superó oficialmente los US$1,000 millones en la taquilla mundial después de apenas tres semanas en cartelera. La adaptación del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, acumula US$429.65 millones en Norteamérica y US$578.8 millones en mercados internacionales, para un total de US$1,008 millones. Es la primera película del director en alcanzar esa marca desde ‘The Dark Knight Rises’, estrenada en 2012, y todo apunta a que en los próximos días también se convertirá en el mayor éxito comercial de toda su carrera.

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¿Cuánto ha recaudado ‘La Odisea’ hasta ahora?

De acuerdo con Variety, la película alcanzó los US$1,008 millones globales tras sumar US$429.65 millones en Estados Unidos y Canadá y US$578.8 millones en el resto de los mercados internacionales. La velocidad con la que alcanzó la cifra es un hito al tratarse de un drama dirigido principalmente al público adulto, con una duración cercana a las tres horas y basado en un poema escrito hace casi tres mil años.

‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

El resultado también rompe una larga racha para Nolan. Desde ‘The Dark Knight Rises’, que terminó su recorrido con aproximadamente US$1,080 millones, ninguna de sus películas había logrado cruzar la barrera de los US$1,000 millones. ‘Oppenheimer’ se quedó muy cerca en 2023, con US$975 millones a nivel mundial.

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‘La Odisea’ todavía tiene margen para seguir creciendo, ya que su estreno en China está programado para el 14 de agosto.

Nolan está a punto de romper su propio récord

Con US$1,008 millones acumulados, ‘La Odisea’ ya se encuentra muy cerca de superar las marcas históricas de ‘The Dark Knight’ y ‘The Dark Knight Rises’.

La primera alcanzó aproximadamente US$1,008 millones, mientras que la segunda conserva por ahora el primer lugar dentro de la filmografía de Nolan con alrededor de US$1,080 millones. Si mantiene su ritmo actual, la nueva película del director debería convertirse en cuestión de días en el mayor éxito comercial de su carrera.

Variety considera que este desempeño consolida a Nolan como “El cineasta más rentable de su generación”, una afirmación respaldada por su capacidad para convertir proyectos de gran escala y tono adulto en acontecimientos cinematográficos globales.

IMAX también está rompiendo récords

Una parte importante del éxito de ‘La Odisea’ proviene de los formatos premium. IMAX ha generado aproximadamente US$257 millones de la recaudación total y la película está a punto de convertirse en el lanzamiento más exitoso en la historia de la compañía.

Christopher Nolan en el set de ‘La Odisea’ (Fotografía: Melinda Sue Gordon – © Universal Studios)

El próximo estreno en China podría ampliar todavía más esa ventaja. La película llegará a cerca de 800 pantallas IMAX y a miles de salas convencionales en ese mercado.

‘La Odisea’ es además la quinta película de 2026 en superar los US$1,000 millones, junto con ‘Spider-Man: Brand New Day’, ‘Toy Story 5’, ‘The Super Mario Galaxy Movie’ y ‘Michael’. Con cinco producciones que ya cruzaron esa barrera, 2026 se convirtió en el año con mayor número de éxitos multimillonarios desde la pandemia.

Aún falta por conocer hasta dónde llegará la recaudación final de ‘La Odisea’, pero el siguiente récord parece mucho más cercano: superar a ‘The Dark Knight Rises’ y convertirse oficialmente en la película más taquillera de Christopher Nolan.

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