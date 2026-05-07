La Casa Blanca tacha de ‘individuo enfermo’ a Mark Hamill tras polémico posteo sobre Trump en redes sociales

El actor fue llamado "enfermo" por la Casa Blanca tras publicar una imagen del cuerpo sin vida de Trump

Mark Hamill, el actor famoso por interpretar a Luke Skywalker en la saga ‘Star Wars’ y por ser la voz del Joker (enemigo de Batman) en versión animada, fue duramente criticado por la Casa Blanca después de publicar en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve a Donald Trump tendido sin vida. La cuenta oficial de comunicaciones de la administración Trump calificó al actor como “un individuo enfermo” y vinculó su publicación con los intentos de asesinato que ha sufrido el presidente en los últimos dos años.

También te puede interesar: ‘The Boys’: Eric Kripke dice que Donald Trump arruinó los chistes de Homelander

¿Qué fue lo que publicó Mark Hamill para generar esta reacción?

El miércoles, Mark Hamill compartió en su cuenta de Bluesky una imagen creada con inteligencia artificial. En ella aparece Donald Trump yacente frente a una lápida que tiene las fechas “1946-2026” y las palabras “Ojalá”. Acompañando la imagen, el actor escribió un extenso mensaje:

Mark Hamill (Imagen: Deadline)

“Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de mitad de mandato, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes. Lo suficiente para darse cuenta de que quedará deshonrado para siempre en los libros de historia. don_TheCON”.

También lee: ‘The Mandalorian and Grogu’ ya tiene primeros pronósticos de taquilla: ¿Qué lugar ocuparía en la franquicia?

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de horas, generó miles de reacciones y fue detectada por los equipos de comunicación de la Casa Blanca, que prepararon una respuesta pública.

La respuesta de la Casa Blanca y la acusación sobre los atentados

El jueves, la cuenta Rapid Response 47 de la Casa Blanca en X publicó una respuesta directa a Mark Hamill. El mensaje oficial decía: “.@MarkHamill es un individuo enfermo. Estos lunáticos de la izquierda radical no pueden evitarlo. Este tipo de retórica es precisamente lo que ha inspirado tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente”.

La administración Trump vinculó explícitamente la publicación del actor con los tres intentos de asesinato que ha sufrido el presidente en los últimos dos años. Hasta el momento de la publicación del artículo de Variety que cubrió este hecho, Mark Hamill no había respondido a los señalamientos de la Casa Blanca, y su representante tampoco había emitido comentarios.

El historial de críticas de Mark Hamill contra Donald Trump

Mark Hamill ha sido un crítico constante y abierto de Donald Trump y sus políticas. En una entrevista concedida el año pasado a The Times of London, el actor reveló que después de la reelección de Trump en 2024, le pidió a su esposa que eligiera entre mudarse a Londres o a Irlanda. Sin embargo, Hamill declaró que por ahora se queda en Estados Unidos.

Publicación de Mark Hamill en BlueSky (imagen: Variety)

Sobre Donald Trump, el actor dijo en esa misma entrevista: “El acoso, la incompetencia, la gente en el poder… La única manera de sobrellevarlo sin volverme loco y querer sumergirme en un baño caliente es verlo como una novela política extensa y compleja. Es entretenido en cierto modo porque esto podría ser el final. Nuestra posición en el mundo se ha visto gravemente afectada y eso repercutirá durante décadas”.

No te vayas sin leer: Día de Star Wars: La franquicia se reprodujo durante 33 mil millones de minutos en 2025