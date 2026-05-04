Día de Star Wars: La franquicia se reprodujo durante 33 mil millones de minutos en 2025

Cada 4 de mayo, la galaxia creada por George Lucas vuelve a latir con esa fuerza que nos hace pensar que el tiempo no ha pasado en vano, o que quizá no ha transcurrido en lo absoluto. Este Día de Star Wars 2026, la celebración viene acompañadas de números poderosos que ilustran mejor que cualquier discurso la vigencia del fenómeno estelar.

La saga, que ha sobrevivido a todo tipo de cambios en el mundo, como nuevas generaciones y distintas etapas creativas, sigue ocupando un lugar privilegiado en los hábitos de consumo audiovisual. Qué importa si se trata de maratones nostálgicos o de nuevos episodios en streaming: Star Wars continúa convocando a millones de espectadores y no parece tener igual.

¿Cuánto se vio Star Wars en 2025 y qué títulos dominaron?

Los datos compartidos con motivo del Día de Star Wars revelan la magnitud de ese interés que simplemente no tiene destino final. Tan solo en 2025, los espectadores en Estados Unidos dedicaron 33 mil millones de minutos a contenidos de la franquicia, una cifra que equivale a 550 millones de horas entre televisión tradicional y plataformas digitales.

Anthony Daniels, Alec Guinness y Mark Hamill en Star Wars: Una Nueva Esperanza

El catálogo completo obtiene muchos beneficios de esta fidelidad, aunque no todos los formatos se consumen por igual. Las películas concentran la mayor parte del tiempo de reproducción con poco más del 44%, seguidas por las series de acción real, que reúnen cerca del 39%. La animación mantiene una proporción menor, aunque significativa, mientras que los documentales apenas ocupan un espacio marginal.

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Entre los títulos más visto el año pasado destaca el episodio original de 1977, Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza, que sigue encabezando la preferencia del público décadas después de su estreno. Le siguen entregas que han dividido opiniones, pero que mantienen un peso fuerte entre fans, así como proyectos más recientes que lograron integrarse al canon sin perder audiencia; Andor corresponde a este último caso, la serie más vista en el Día de Star Wars del año pasado.

A continuación te presentamos la lista de los títulos de Star Wars más vistos en el May the 4th del año pasado, en orden descendente:

Andor Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones Star Wars: Episodio VI – El Regreso del Jedi Rogue One: Una Historia de Star Wars Star Wars: Tales of the Underworld Star Wars: The Clone Wars

El Día de Star Wars, la celebración que cruzó generaciones

Es verdad que el 4 de mayo no siempre fue una fecha oficial, pero con el tiempo se transformó en un rito único. El juego de palabras entre “May the Fourth” y la famosa frase de la saga terminó por convertir el día en una celebración que las propias compañías abrazaron con entusiasmo.

Ryan Gosling y Flynn Gray en Star Wars: Starfighter, una de las siguientes películas de la franquicia

Hoy, el Día de Star Wars es un punto de encuentro entre generaciones que crecieron con distintas trilogías, series animadas o producciones recientes. Ese encuentro entre pasado y presente mantiene viva una franquicia que, en apariencia, ya lo ha contado todo.

Las próximas películas de Star Wars

La franquicia prepara su siguiente etapa cinematográfica con proyectos que buscan expandir la historia sin perder conexión con lo que ya existe. Entre ellos destaca una película centrada en personajes que han ganado popularidad en la televisión.

The Mandalorian & Grogu llevará al cine una historia que surge de la serie que redefinió el rumbo de la saga en streaming. La película seguirá a Din Djarin y su pequeño compañero en una aventura que continúa los eventos vistos en pantalla chica, con una escala mayor y un alcance pensado para salas de cine. Se estrena el próximo 21 de mayo.

Por otro lado, Star Wars: Starfighter se presenta como una propuesta distinta, ubicada en otra parte de la cronología galáctica, específicamente tras los eventos de Star Wars: El Ascenso de Skaywalker. El proyecto explorará nuevos conflictos desde una perspectiva más centrada en pilotos y combates espaciales, retomando un elemento clásico del universo creado por Lucas. Se estrena el 28 de mayo de 2027.

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