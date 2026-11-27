‘Josephine’, la nueva película de Channing Tatum y Gemma Chan, ya prepara su estreno en salas mexicanas después de convertirse en una de las producciones más aclamadas del Festival de Cine de Sundance 2026. Dirigida por Beth de Araújo, la cinta presenta una historia familiar que aborda las consecuencias de una experiencia traumática durante la infancia. Sin duda, lo más fascinante de su recorrido por festivales, es el trabajo de su joven protagonista, Mason Reeves.

¿De qué trata ‘Josephine’?

La película es el segundo largometraje de Araújo, quien debutó como directora con ‘Soft & Quiet’ en 2022. Su nueva producción fue presentada en Sundance en enero, donde consiguió el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en la competencia dramática estadounidense. ‘Josephine’ cuenta la historia de una niña de ocho años que presencia una violación mientras juega con su padre, Damien (Channing Tatum), en el parque Golden Gate de San Francisco. El acontecimiento transforma su percepción del mundo, pues descubre una forma de violencia que todavía no comprende. Su padre interviene y persigue al agresor, pero el peligro que la pequeña acaba de presenciar continúa afectándola.

Después del incidente, Josephine comienza a experimentar miedo y desconfianza hacia las personas que la rodean. Su comportamiento cambia en la escuela y en casa, y aunque sus padres intentan ayudarla a recuperar la tranquilidad, los sus esfuerzos resultan insuficientes porque la niña no consigue expresar completamente lo que siente ni comprende las reacciones de los adultos.

Mason Reeves como Josephine (Foto: IMDb)

Gemma Chan interpreta a Claire, madre de Josephine, quien intenta encontrar soluciones mediante la comprensión y el apoyo emocional. Por otra parte, Damien considera que su hija necesita aprender a defenderse físicamente. Las diferencias entre ambos reflejan sus propias experiencias y temores, además de mostrar cómo las buenas intenciones de los padres pueden resultar contraproducentes cuando desconocen qué necesita en verdad un niño.

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Mason Reeves realiza su debut cinematográfico en esta película. La directora la descubrió en un mercado de agricultores de San Francisco y decidió confiarle el personaje.

¿’Josephine’ está basada en una historia real?

Aunque ‘Josephine’ es una película de ficción, su argumento está inspirado en una experiencia que Beth de Araújo vivió cuando tenía ocho años. La cineasta explicó que una mañana acompañó a su padre al parque Golden Gate, donde escucharon los gritos de una mujer. Su padre corrió para investigar lo sucedido y la pequeña, asustada por quedarse sola, decidió seguirlo.

La directora encontró a una mujer que acababa de sufrir una violación y, aunque no presenció el ataque como sucede en la película, aquel encuentro modificó su percepción de la seguridad. Su padre ayudó a perseguir al agresor hasta que intervino la policía, después Araújo permaneció dentro de una patrulla junto a la víctima, un recuerdo que recuperó casi exactamente en el largometraje.

La experiencia tuvo consecuencias prolongadas en su vida y Araújo desarrolló una preocupación excesiva por su seguridad; revisaba las cerraduras de su casa y experimentaba dificultades para dormir. Sus padres evitaron hablar sobre lo sucedido, convencidos de que así podrían protegerla, pero la cineasta explicó que el silencio contribuyó a que desarrollara temores que no sabía cómo afrontar.

Chaning Tatum, Beth de Araújo, Mason Reeves y Gemma Chan en la premiere de ‘Josephine’ en Sundance (Foto: Getty)

En 2014, otro incidente de agresión sexual reactivó aquellos recuerdos y la directora comenzó entonces a escribir un primer borrador de ‘Josephine’, un proceso que le permitió expresar sentimientos que había conservado durante años. Posteriormente, recibió formación para acompañar a víctimas de violencia sexual y estudió procedimientos judiciales con el propósito de representar de manera responsable las experiencias de quienes denuncian estos delitos. La cineasta aclaró que la historia de Josephine no reproduce exactamente su vida, aunque el incidente inicial proviene de sus recuerdos.

Lo que dice la crítica sobre ‘Josephine’

La recepción internacional ha sido muy favorable. Kaeah Sen, de Little White Lies, calificó la película con cinco estrellas y habló sobre la actuación de Mason Reeves como “impresionante y magistral”. La crítica celebró la manera en que Araújo representa la pérdida de la inocencia mediante imágenes perturbadoras, además del trabajo de Tatum y Chan como padres que intentan proteger a su hija.

Por su parte, Adrian Horton, de The Guardian, elogió a Channing Tatum en ‘Josephine’ y describió su interpretación como “fenomenal”, además de destacar la relación que construye con Reeves durante las primeras escenas. En Los Angeles Times, la crítica Amy Nicholson pensó ‘Josephine’ como una producción construida con cuidado y aplaudió el talento de su directora al apuntarla como “una verdadera artista”. Kate Erbland, de IndieWire, también se le dio su aprobación y festejó “la magistral habilidad de De Araújo para examinar la tensión en todos los niveles”.

En México, la película se estrenará el 10 de diciembre, bajo el título ‘Josephine: Fragmentos de un crimen’.

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