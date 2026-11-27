Cuando ‘Blade Runner 2049’ llegó a los cines en 2017, dejó abierta la posibilidad de que los replicantes se rebelaran contra sus creadores. Ahora, ‘Blade Runner 2099’, la serie limitada de Prime Video protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, presenta un mundo donde esa lucha ya ocurrió. Entre ambas historias hubo una guerra que […]

Cuando ‘Blade Runner 2049’ llegó a los cines en 2017, dejó abierta la posibilidad de que los replicantes se rebelaran contra sus creadores. Ahora, ‘Blade Runner 2099’, la serie limitada de Prime Video protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, presenta un mundo donde esa lucha ya ocurrió. Entre ambas historias hubo una guerra que transformó Los Ángeles, cambió el lugar de los humanos en la sociedad y dio un nuevo significado al trabajo de los Blade Runners. Sin embargo, la producción no explica todos los acontecimientos de ese medio siglo.

¿Cómo pasaron los replicantes de ser perseguidos a gobernar Los Ángeles?

Al final de ‘Blade Runner 2049’, dirigida por Denis Villeneuve, K descubre que una replicante pudo tener una hija. La existencia de esa persona amenaza la distinción que sostiene el sistema: si los replicantes pueden reproducirse, ya no dependen exclusivamente de quienes los fabrican. La película también presenta a una resistencia clandestina encabezada por Freysa, cuyos integrantes ven en ese nacimiento una razón para luchar por su libertad.

Michelle Yeoh en ‘Blade Runner 2099’ (imagen: Amazon Prime Video)

La serie de Silka Luisa comienza mucho después de ese descubrimiento. Para 2099, los replicantes ganaron una guerra contra los humanos y controlan Los Ángeles. Los antiguos perseguidos tienen ahora sus propias instituciones, mientras los humanos supervivientes viven bajo un régimen que puede cazarlos. Cora, el personaje de Schafer, es una fugitiva humana que adopta la identidad de una Blade Runner y termina trabajando con Olwen, una replicante veterana interpretada por Yeoh.

Luisa explicó a Los Angeles Times que le interesaba explorar qué hacen los vencedores después de ganar una guerra y qué ocurre con quienes la perdieron. Por eso, la serie se concentra en las consecuencias del conflicto, más que en reconstruir sus batallas.

Una guerra que también dejó huellas fuera de Los Ángeles

El conflicto no se limitó a la ciudad donde transcurren las películas. De acuerdo con el recuento de JustWatch, elaborado a partir de los ocho episodios, la Ciudad de México fue uno de los últimos bastiones humanos. La serie también alude al fallo de instalaciones energéticas que contribuyó a dejarla casi inhabitable, aunque eso no permite afirmar que los replicantes destruyeran deliberadamente la capital mexicana.

Los recuerdos de Cora y su hermano Elias, así como el pasado del médico humano Bebeto, aportan otras pistas sobre la guerra. JustWatch calcula que pudo terminar entre una y dos décadas antes de 2099, pero se trata de una interpretación: no hay una fecha oficial confirmada para el inicio o el final del conflicto.

El productor ejecutivo Andrew Kosove explicó a Nerd Reactor que el salto de 50 años permitía hacer creíble un cambio de poder de esa magnitud. También daba tiempo para mostrar los primeros resultados de otro proceso: los esfuerzos de los replicantes por rehabilitar el medioambiente de la Tierra.

Harrison Ford en ‘Blade Runner’ (IMDb)

¿La hija de Rachael provocó la revolución?

Es la conexión más evidente que puede establecer el espectador, pero no está confirmada. ‘Blade Runner 2049’ termina con una resistencia dispuesta a actuar; ‘Blade Runner 2099’ muestra una sociedad posterior a su victoria. Entre esos dos puntos todavía faltan piezas.

Luisa explicó a GamesRadar+ y SFX que la nueva historia debía funcionar para quienes no hubieran visto las películas. Kosove, por su parte, señaló que el intervalo deja espacio para contar cómo comenzó y se desarrolló la revolución.

Por ahora, no puede asegurarse que Ana Stelline liderara el levantamiento, que su identidad se hiciera pública o que el grupo de Freysa fuera el mismo que terminó por tomar el poder. La serie confirma que la rebelión ocurrió y muestra el mundo que dejó detrás; la historia completa de cómo los replicantes ganaron la guerra sigue pendiente.