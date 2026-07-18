Jim Parsons revela que fue ‘miserable’ en la etapa de mayor éxito de ‘The Big Bang Theory’ y no repetiría la experiencia

El actor se sentía estresado y convencido de que debía trabajar excesivamente para mantener su carrera

Jim Parsons alcanzó fama mundial gracias a Sheldon Cooper, el excéntrico físico teórico que interpretó durante 12 temporadas en ‘The Big Bang Theory’. Sin embargo, el éxito de la comedia también tuvo un costo personal para el actor, quien reconoció que atravesó una etapa marcada por el estrés y la infelicidad mientras la serie se encontraba en su punto más alto de popularidad. Durante una entrevista en el podcast “All Out with Jon Dean” Parsons aseguró que actualmente puede mirar hacia atrás y reconocer que no disfrutó plenamente algunos de los mejores momentos de su carrera.

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¿Por qué Jim Parsons fue “miserable” durante el éxito de ‘The Big Bang Theory’?

El actor explicó que la presión por mantener su carrera y responder a las oportunidades que surgían alrededor de la serie terminó por afectar su bienestar.

“Ahora miro atrás y me doy cuenta de que, en algunos de los mejores momentos de mi vida, me sentía miserable de muchas maneras. No era feliz. Estaba estresado.”

Jim Parsons (Fotografia: Theo Wargo/Getty Images)

Parsons recordó que sentía la obligación de mantener demasiadas responsabilidades bajo control. También llegó a pensar que el éxito profesional y las cosas positivas que ocurrían en su vida dependían exclusivamente de trabajar de manera excesiva.

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“Sentía que tenía demasiados platos en el aire que debía mantener girando, y que el éxito y las cosas buenas que me sucedían se debían únicamente a ese exceso de trabajo… a la disciplina y todo eso. Quizás, hasta cierto punto, fuera verdad. No lo sé. No sabría decirlo, porque así era yo.”

Jim Parsons no volvería a vivir aquella experiencia

Aunque ‘The Big Bang Theory’ se convirtió en uno de los proyectos televisivos más importantes de su generación, Parsons afirmó que no repetiría aquella etapa “por ninguna cantidad de dinero”.

El actor reconoció que Sheldon Cooper seguirá vinculado permanentemente con su carrera, pero desde que la serie terminó en 2019 ha intentado transformar su relación con el personaje, la fama y los años que dedicó a la producción.

Personajes principales de ‘The Big Bang Theory’ (imagen: CBS)

“Está evolucionando y mejora constantemente. Siento que es mejor, siento que es más saludable. No creo que nadie (o al menos yo, ciertamente, no estaba preparado para ello, visto en retrospectiva) estuviera capacitado para afrontarlo”, explicó.

El legado de ‘The Big Bang Theory’

‘The Big Bang Theory’ se transmitió entre 2007 y 2019 y acumuló 279 episodios. La historia seguía las experiencias de un grupo de científicos socialmente torpes y sus relaciones personales.

Parsons compartió créditos con Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch y Mayim Bialik. La serie obtuvo 10 premios Emmy durante su emisión, incluidos cuatro reconocimientos para Parsons como mejor actor protagonista de una comedia.

Con información de Variety.

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