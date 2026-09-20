Jeremy Strong llevó su método al límite en ‘The Social Reckoning’ y evitó convivir con sus compañeros para parecerse a Mark Zuckerberg

La dinámica del rodaje de The Social Reckoning terminó afectada por la actuación de método de Jeremy Strong. El director Aaron Sorkin compartió nuevos detalles sobre la preparación del intérprete para The New York Times y explicó cómo acompañó su proceso al dirigirlo. La película examinará uno de los episodios más polémicos en la historia de Facebook, con Mark Zuckerberg como uno de los personajes centrales.

¿Jeremy Strong lo volvió a hacer en The Social Reckoning?

Interpretar a una persona famosa implica tomar decisiones que el público puede comparar con entrevistas, fotografías, apariciones televisivas y otros recursos. Strong aceptó el reto de construir una conducta que pudiera sostener durante la filmación. En este sentido, Sorkin habló sobre un actor que llegó con una preparación extensa y una idea muy definida sobre cómo habitar al personaje.

“Jeremy hace mucho trabajo por su cuenta. Hace una enorme cantidad de trabajo antes de llegar a tu rodaje. No hablaba con su propia voz en el set ni caminaba como camina Jeremy”, explicó el director. El cambio continuaba fuera de las escenas, pues la voz y los movimientos habituales del actor quedaban temporalmente apartados.

Mikey Madison en The Social Reckoning (Foto: Entertainment Weekly)

Con esta situación en el set, Sorkin decidió preparar al resto del elenco para esa dinámica y les advirtió que Strong no compartiría con ellos los descansos alrededor de la comida ni estaría bromeando entre tomas. Incluso les pidió considerar que probablemente tampoco les dirigiría la palabra. Así, sus compañeros conocían de antemano el comportamiento que podían encontrar durante las jornadas de trabajo: “Los va a tratar como él imagina que Mark trata a las personas que lo rodean. Y eso fue lo que pasó. No se puede discutir con los resultados”, declaró el cineasta.

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El famoso y polémico método de Jeremy Strong

La discusión sobre su manera de trabajar acompañó a Strong durante Succession, donde interpretó a Kendall Roy. Un perfil de The New Yorker documentó su entrega al personaje y las reservas de Brian Cox, quien admiraba los resultados, pero se preocupaba por el desgaste de su compañero durante la preparación. Strong, sin embargo, rechazó en ese perfil la etiqueta de actor de método y habló sobre un proceso que busca apartar aquello ajeno al personaje y a la escena.

Para The Social Reckoning también buscó contacto con la persona que interpreta y, en una entrevista con GQ en agosto, Strong reveló que escribió un correo al mismo Zuckerberg después de incorporarse al proyecto. Quería comunicarle que se tomaba seriamente la responsabilidad del papel, la veracidad de la representación y el respeto con el que pretendía realizar su trabajo:

“Es como Sebastian [Stan] interpretando a Trump. Estás asumiendo el papel. Es como Jeremy [Allen White] interpretando a Bruce [Springsteen]. Los riesgos de hacer algo así no podrían ser mayores. Comprometerte por completo con el personaje y, al mismo tiempo, sentirte libre dentro de él representa un enorme desafío… Mira, sé que es una persona muy repudiada y nada popular en nuestra cultura, pero no creo que el actor que lo interprete deba hacerlo con la intención de condenarlo.”

Jeremy Allen White en The Social Reckoning (Foto: Entertainment Weekly)

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Lo que sabemos sobre The Social Reckoning

Strong toma el relevo de Jesse Eisenberg, quien interpretó a Zuckerberg en Red social, estrenada en 2010. La nueva producción aborda las filtraciones de 2021 y la investigación periodística The Facebook Files, publicada por The Wall Street Journal, un relato que se desplaza hacia los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la plataforma y sus implicaciones morales.

Sony presenta The Social Reckoning como una obra complementaria de Red social, escrita y dirigida por Sorkin. La protagonista es Frances Haugen, una ingeniera de Facebook que busca ayuda del periodista Jeff Horwitz para revelar secretos de la compañía. Mikey Madison interpreta a Haugen y Jeremy Allen White encarna al reportero.

El reparto también incluye a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen y Bill Burr. Se estrena el 9 de octubre.