Jesse Eisenberg redobla sus críticas a Mark Zuckerberg: ‘No quiero vivir en el mundo que él creó’

Jesse Eisenberg volvió a marcar distancia de Mark Zuckerberg, el papel que interpretó en ‘The Social Network’ (‘Red Social’) y que lo llevó a una de las etapas más reconocidas de su carrera. Durante una charla en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el President’s Award, el actor y director habló sobre su decisión de no regresar en ‘The Social Reckoning’, la secuela escrita y dirigida por Aaron Sorkin.

¿Por qué Jesse Eisenberg no quiere volver como Mark Zuckerberg?

De acuerdo con Variety, Jesse Eisenberg fue cuestionado sobre si sentía alguna responsabilidad por haber cambiado la imagen pública de Mark Zuckerberg con su actuación en la película dirigida por David Fincher. El actor respondió que, cuando hizo ‘The Social Network’, Zuckerberg todavía no era una figura tan conocida y el papel le parecía un personaje extraño e interesante.

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en ‘The Social Reckoning’ (Sony Pictures)

“De hecho, en aquel entonces, la película me parecía algo muy extraño porque nadie sabía realmente quién era él. Le hicieron una entrevista en ’60 Minutes’, que es nuestro gran programa de noticias, pero por lo demás no se dejaba ver mucho en público. Lo veía como un personaje interesante. Pero luego se hizo famoso y ahora ya no quiero hacer la película […] Ya no quiero que me asocien con él, porque en realidad no me gusta la comparación.”

El actor ya había explicado antes que rechazó la oferta de Aaron Sorkin para volver en ‘The Social Reckoning’, aunque ambos hablaron durante varios días sobre la posibilidad. En esa ocasión dijo que decirle que no al guionista se sintió casi como “decepcionar a Estados Unidos”, pero aclaró que su decisión no tenía relación con la calidad del proyecto.

La crítica más dura de Jesse Eisenberg llegó cuando habló del impacto de las redes sociales y de la figura de Mark Zuckerberg como creador de ese entorno digital. El actor dijo que no usa plataformas como Facebook o Twitter porque le provocan rechazo, y explicó que haber protagonizado una película sobre ese mundo hizo que la situación le resultara todavía más inquietante.

“Además, el hecho de aparecer también en la película sobre el tema lo hacía aún más aterrador, porque veo que la persona que creó este sitio web no es alguien a quien le importen las personas,” dijo. “Yo pienso: bueno, si este tipo es el creador de este mundo, no quiero vivir en ese mundo.”

Eisenberg recuerda su audición para ‘The Social Network’

Durante la misma conversación, Jesse Eisenberg recordó cómo llegó al papel de Mark Zuckerberg. Primero hizo una cinta de audición junto a su hermana menor y después fue llamado a California para reunirse con el equipo de la película. Según contó, memorizó 15 páginas de diálogo, pero David Fincher no le pidió leerlas.

Jesse Eisenberg en ‘Red Social’ (imagen: IMDb)

“Me llevaron en avión a California. Memoricé 15 páginas de diálogo y luego, cuando entré en la sala con [Fincher], le pregunté: ‘¿Quieres que lea algo?’ Él respondió: ‘No, guarda eso. Solo quiero contarte sobre un tipo que conocí,” relató.

Fincher le habló de una persona que servía como referencia para el tipo de presencia que buscaba: “Nunca sabes lo que está pensando; puede quedarse mirándote fijamente y no tienes ni idea de lo que pasa por su cabeza. Es muy inquietante.” Eisenberg aceptó el reto después de escuchar esa descripción: “Oh, eso suena genial. Me encantaría hacerlo. Y eso fue todo.”