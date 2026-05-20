Jeff Bezos defiende documental de Melania Trump pese a fracaso en taquilla: ‘Fue una buena decisión comercial’

Jeff Bezos defendió públicamente ‘Melania’, el documental de Amazon MGM Studios sobre Melania Trump, luego de que el proyecto fuera señalado por su bajo rendimiento en salas y por las sospechas de que pudo haber servido para acercar a Amazon con la administración de Donald Trump. En una entrevista con CNBC, el fundador de Amazon negó haber participado en la decisión y rechazó que la película fuera parte de una maniobra política.

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¿Por qué Jeff Bezos defendió el documental?

Durante su participación en Squawk Box, Jeff Bezos fue cuestionado sobre las críticas alrededor de ‘Melania’, especialmente por la idea de que Amazon habría impulsado el proyecto para ganar influencia con el presidente. El empresario rechazó esa versión y dijo que tanto Amazon como la oficina de la primera dama la han negado.

Melania Trump (imagen: Amazon)

“Lo hemos negado. La oficina de Melania lo ha negado. No es cierto. Yo no tuve nada que ver con eso”, afirmó Bezos. También señaló que las acusaciones sobre una supuesta compra de influencia son incorrectas, aunque admitió que entiende por qué algunas personas pueden llegar a esa conclusión: “Puedo entender por qué la gente dice esto.”

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Un documental caro y una taquilla baja

De acuerdo con The Daily Beast, ‘Melania’ tuvo un costo total de 75 millones de dólares entre producción, promoción y distribución. Sin embargo, su paso por cines quedó muy por debajo de esa cifra, con una recaudación de poco más de 16 millones de dólares en taquilla.

A pesar de esos números, Bezos defendió la apuesta de Amazon y sostuvo que el documental funcionó mejor de lo que sugieren las cifras de cine. “Parece que fue una buena decisión comercial porque tuvo mucho éxito en los cines y también en las plataformas de streaming. La gente siente mucha curiosidad por Melania, así que, aunque yo no tuve nada que ver, parece que el equipo de Amazon tomó una decisión comercial muy acertada”, dijo.

El documental, dirigido por Brett Ratner, sigue a Melania Trump durante los 20 días previos a la segunda toma de posesión de Donald Trump. Su estreno en enero recibió críticas duras y tuvo poca fuerza en salas, aunque The Daily Beast señala que, al llegar a Prime Video, apareció en el séptimo lugar del top 10 de películas en streaming durante su primera semana, con 230 millones de minutos vistos según Nielsen.

Las sospechas políticas alrededor de ‘Melania’

La controversia no se limitó a los resultados comerciales. En marzo, legisladores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren y Hank Johnson, enviaron una carta al presidente y CEO de Amazon, Andy Jassy, para preguntar si ‘Melania’ fue una apuesta de taquilla fallida, un soborno o parte de un acuerdo de “pay-to-play” con la administración Trump.

‘Melania’ (imagen: Prime Video)

The Daily Beast también recordó que Bezos ocupó un lugar destacado entre los empresarios tecnológicos presentes en la toma de posesión de Donald Trump en 2025, un dato que alimentó las sospechas sobre la relación entre Amazon y el gobierno. Bezos, sin embargo, insistió en que no tuvo participación en la decisión y que la narrativa sobre una compra de influencia es falsa.

La defensa del empresario deja abierto el debate sobre el verdadero balance del documental: para sus críticos, ‘Melania’ fue una producción costosa que no justificó su inversión en cines; para Bezos, el interés en streaming y la curiosidad alrededor de la primera dama bastan para considerarla una decisión acertada.

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