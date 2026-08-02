Javier Bardem acusa a Israel de beneficiarse de la crisis migratoria entre España y Marruecos

Una vez más, Javier Bardem quedó envuelto en una disputa política internacional después de compartir una publicación sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Cerca de 60 mil personas entraron irregularmente desde Marruecos a la ciudad autónoma española entre el 30 y el 31 de julio, después de atravesar la frontera terrestre o rodear sus barreras por el mar. Se reportaron decenas de fallecidos, así como un desbordamiento de los recursos locales que obligó a España a desplegar unidades militares en el enclave situado al norte de África.

Javier Bardem señaló a Israel

Bardem compartió en sus historias de Instagram un breve texto escrito por la escritora y columnista Miranda Vidak. Al difundirlo, sin agregar una objeción, el ganador del Oscar acusó a Israel y a sectores occidentales de derecha entre los beneficiarios políticos de una “España debilitada”. “Ceuta está en África, no en Europa. Esto no es una ‘invasión’ de Occidente; en todo caso, ocurre al revés, considerando que Marruecos funciona cada vez más como un Estado cliente alineado con Occidente”, afirmó la publicación reproducida por el actor.

Javier Bardem en Sin lugar para los débiles (Foto: IMDb)

El mensaje señaló que el gobierno español ha mantenido una posición crítica frente a las operaciones israelíes en Gaza y también recupera unas declaraciones escritas en 2019 por Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, quien propuso que Israel dejara de financiar organizaciones relacionadas con Ceuta y Melilla si España suspendía su apoyo a grupos críticos con su país. “Desconocemos quién diseñó esta crisis, pero sabemos quién se beneficia de una España debilitada y desestabilizada: Israel y la derecha occidental, ansiosa por convertir la migración en un arma contra los musulmanes”, continuó el texto difundido por Bardem.

No te pierdas: Javier Bardem defiende a Argentina y dice que no es un país racista: ‘Es injusto que se le adjudique a la Selección las actitudes de Milei’

La publicación termina rechazando la interpretación religiosa promovida por algunos sectores políticos: “Esto no tiene nada que ver con el Islam ‘invadiendo’ Europa y tiene todo que ver con castigar al gobierno europeo que todavía está dispuesto a llamar genocidio a un genocidio”. Vale la pena recalcar que Ceuta pertenece a España, aunque se encuentra geográficamente en África; Marruecos reclama el territorio, postura que Madrid rechaza al considerarlo parte integral de su país.

La derecha critica a Javier Bardem

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, no discutió los argumentos compartidos por Bardem, pero prefirió desacreditar al intérprete mediante insultos personales en su perfil de X: “Este nuevo y ridículo libelo de sangre, publicado por otro actor torpe que está tan calificado para hablar de Israel como Charles Schumer para dar consejos sobre asar hamburguesas, culpa en realidad a Israel por los inmigrantes ilegales que inundan España”.

Foto: IMDb

Después agregó: “Es ‘tonto y retonto’ [en referencia a la película con Jim Carrey] reunidos en una sola persona”. El uso que el embajador hace de la expresión “libelo de sangre” es digno de señalamiento, ya que ese concepto es en realidad una acusación antisemita histórica según la cual personas judías asesinaban a cristianos con fines rituales.

Donald Trump también empleó la crisis española dentro de su discurso migratorio durante una reciente entrevista con Fox News y calificó las imágenes de Ceuta como una catástrofe, asegurando que parecían mostrar “la invasión de un país”: “Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si llega al poder el bando equivocado. Si los demócratas llegan al poder, no van a tener una buena vida.”

La reacción estadounidense coincidió con las intervenciones de Vox y otros grupos europeos que exigieron expulsiones aceleradas. En Ceuta también hubo protestas contra la retórica hostil, mientras que numerosos habitantes expresaron temor por la seguridad y preocupación ante el deterioro de la convivencia local.

Más de 70 personas inmigrantes murieron en el cruce, muchas ahogadas o atrapadas entre multitudes, y más de 48 mil regresaron a Marruecos durante las primeras 48 horas del incidente.

Entérate: Javier Bardem dice que el genocidio en Gaza es un hecho: ‘Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, entonces estás a favor’