Javier Bardem defiende a Argentina y dice que no es un país racista: ‘Es injusto que se le adjudique a la Selección las actitudes de Milei’

A través de su cuenta oficial en Instagram, el actor español Javier Bardem aclaró sus comentarios sobre Argentina en una entrevista con el medio informativo CTO. Mientras que en las redes sociales se ha popularizado una compaña contra el país cuyo presidente es Javier Milei, Bardem admitió que no siente más que admiración y respeto por Argentina.

La entrevista de Javier Bardem que desató todo

Desde hace varias horas empezaron a circular publicaciones, en redes como X y TikTok, en las que supuestamente Bardem condena y acusa a la Selección de futbol de Argentina de ser cómplices en el genocidio de Gaza. Esto se dio tras la entrevista que el actor dio al medio Zeteo, poco después de la final del Mundial en la que España resultó victorioso.

Se sabe que el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, abogaba por el triunfo argentino en la final, y que el gobierno español ha sido muy categórico al calificar las acciones militares del ejército israelí en Palestina como un genocidio. Durante su conversación con Zeteo, el periodista anfitrión cuestionó a Bardem sobre si pensaba que el último partido del Mundial se había convertido en una lucha entre Israel y Palestina, surgiendo como respuesta el siguiente comentario:

Javier Bardem en Dune (Foto: IMDb)

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“Los líderes políticos tampoco representan a su pueblo. Milei no es toda la población argentina, por supuesto. Pero es cierto que, ante este alto nivel de enfrentamiento y conflicto, cuando un presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra, como Netanyahu, entonces uno quiere apoyar al otro bando. Uno quiere apoyar también al otro bando que no respalda a un criminal de guerra.”

Bardem volvió a condenar las acciones de Israel y a señalar el genocidio en Palestina. También lamentó el hecho de que las autoridades máximas en Israel aseguren que el país latinoamericano es igual a ellos: “Se enorgullecen mucho de señalar a Argentina como un reflejo de sí mismos, lo cual no es justo, diría yo. No es justo para Argentina”.

Javier Bardem aclara sus comentarios

El nuevo video de Bardem, compartido en Instagram, tiene una duración de dos minutos con 26 segundos. En el contenido comenta que su objetivo es “aclarar lo que nunca ha dicho y lo que nunca diría”:

“En la entrevista decía que me parece injusto que se le juzgue a la Selección argentina por las actitudes de Milei, puesto que Milei no representa ni micho menos a la gran mayoría de argentinos. También decía que me parece injusto que debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional, y a veces muy orgulloso, del que se ha demostrado es un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del futbol argentino.”

Javier Bardem en Sin lugar para los débiles (Foto: IMDb)

A continuación, Javier destacó que por Argentina solo siente admiración:

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“Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista. Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá. porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración, en el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico, actoral, social, político, personal.”

Bardem comentó que en el aspecto político siente un gran respeto por Argentina debido al proceso de reparación que se ha hecho para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Afirmó que en España no se ha hecho algo así en relación a la dictadura de Francisco Franco, instaurada desde 1939 y hasta 1975.

Javier Bardem volverá a todas las salas de cine el próximo 18 de diciembre, cuando llegue a cartelera Duna: Parte Tres, la siguiente película de Denis Villeneuve en la que interpreta al guerrero fremen Stilgar.