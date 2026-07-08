Rosie O’Donnell critica a Donald Trump y opina que ha fracasado en todo: ‘Es una abominación para el país’

Rosie O’Donnell volvió a criticar a Donald Trump y habló sobre la intervención del presidente estadounidense en el caso de Folarin Balogun durante el Mundial 2026. También respondió al video hecho con inteligencia artificial donde Trump la presentó, junto a otras celebridades, como parte de una burla médica falsa.

O’Donnell y Trump llevan años protagonizando ataques públicos, pero esta vez los comentarios se producen por dos asuntos distintos. De un lado está el uso del poder presidencial para presionar en una decisión deportiva, y por otro la normalización de videos oficiales donde la Casa Blanca usa IA para ridiculizar opositores y enaltecer la figura de Trump.

La intervención de Donald Trump en el caso de Folarin Balogun

La polémica comenzó cuando Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, recibió tarjeta roja en el partido contra Bosnia-Herzegovina, el pasado 1 de julio, y quedó expuesto a una suspensión automática de un partido. Antes del duelo de eliminación contra Bélgica, Trump admitió que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión del caso.

Rosie O’Donnell en Los Picapiedra (Foto: IMDb)

FIFA no borró la tarjeta roja, pero suspendió la aplicación del castigo por un año bajo periodo de prueba, citando el Artículo 27 de su reglamento disciplinario. Eso permitió que Balogun jugara contra Bélgica, aunque el organismo también lo multó con 40 mil dólares por entrar al campo a celebrar con sus compañeros tras la expulsión.

No te pierdas: Jesse Eisenberg dice que no piensa irse de Estados Unidos por Donald Trump: ‘Mi vida es muy buena’

Claro que la decisión provocó molestia fuera de Estados Unidos. UEFA acusó a la FIFA de haber cruzado “una línea roja” y calificó la medida como “incomprensible e injustificable”, porque una expulsión suele traer una suspensión automática. La federación belga intentó oponerse, pero su reclamo no prosperó antes del partido.

El desenlace deportivo no le dio épica a la intervención porque Estados Unidos perdió 4-1 ante Bélgica y quedó eliminado del Mundial, con Balogun en la cancha después de la decisión que dio rienda suelta a la controversia. Aun así, el episodio cuestiona hasta dónde puede entrar un jefe de Estado en reglas que deberían pertenecer al arbitraje y a los órganos deportivos.

Las críticas de Rosie O’Donnell

O’Donnell habló con Variety para promocionar su espectáculo unipersonal Rosie O’Donnell: Common Knowledge. Sin embargo, la entrevista se decantó hacia la política cuando la comediante fue consultada por el caso Balogun y la llamada de Trump a Infantino: “El hecho de que llamara a la FIFA y consiguiera que revocaran la sanción para el equipo estadounidense, y que Estados Unidos dijera: ‘¡Sí, qué bueno! De todos modos, no creía que fuera tarjeta roja’. Bueno, ¡tú no eres el árbitro! ¡Tú no decides!”, dijo.

Foto: Getty

O’Donnell también cuestionó la pasividad que rodeó el episodio. “¿Desde cuándo él puede hacer y cambiar las reglas, mover la portería, usar la metáfora que quieras, y todos se quedan sentados encogiéndose de hombros?”, añadió. La comediante dijo sentirse “horrorizada” porque Balogun, el entrenador y el equipo aceptaran jugar bajo esas condiciones: “El hecho de que él no dijera: ‘No jugaré este partido’, y el hecho de que el entrenador del equipo estadounidense no dijera: ‘Así no ganamos’, y que todos actuaran como: ‘Bueno, da igual’, me horrorizó”.

Después, O’Donnell hizo todavía más grande la crítica y habló del historial de Trump como figura pública:

“Este es un hombre que ha sido un fracaso en todo lo que ha intentado, y es mediocre más allá de lo mediocre, y el hecho de que esté dirigiendo nuestra nación es una abominación”.

El video hecho con IA de Donald Trump

La molestia de O’Donnell también se relaciona con un video generado con inteligencia artificial que Trump compartió en redes hace unos días. En él aparece como si fuera un médico que diagnostica a varias celebridades con el llamado “síndrome de trastorno por Trump” , una etiqueta usada por sus simpatizantes para burlarse de quienes critican su administración.

El video mostró versiones generadas con IA de Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts, John Leguizamo y Edward Norton. El contenido fue difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

Entérate: Revelan que Donald Trump sigue cobrando pensión del Sindicato de Actores décadas después de su cameo en ‘Mi Pobre Angelito 2’