Jesse Eisenberg dice que no piensa irse de Estados Unidos por Donald Trump: ‘Mi vida es muy buena’

En medio de la era Trump, Jesse Eisenberg acaba de dejar clara su postura frente a un tema que persigue a varias figuras de Hollywood. Si el clima político se vuelve insoportable, ¿hay que irse? El actor y director, recién reconocido en el Festival de Karlovy Vary, abordó la cuestión y no tiene intención de abandonar Estados Unidos.

Cabe mencionar que Eisenberg hace no mucho obtuvo la ciudadanía polaca, trámite relacionado con su historia familiar y con el viaje creativo que lo llevó a dirigir y protagonizar Un dolor real. Aun así, el actor no quiso referirse a Polonia como un salida de emergencia, ni a Nueva York como una jaula política.

¿Por qué Jesse Eisenberg no piensa dejar Estados Unidos?

Eisenberg habló del tema en el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el President’s Award. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de irse de Estados Unidos debido al gobierno de Donald Trump, el actor rechazó la idea: “Soy un estadounidense muy afortunado”.

Jesse Eisenberg en el estreno de Minions y Monstruos (Foto: Getty)

De inmediato explicó el motivo de fondo. “Tengo una vida agradable. Mi esposa es maestra, y enseña a muchos estudiantes que no tienen tanta suerte como nosotros. Creo que sentimos, en todo caso, una responsabilidad de quedarnos en Nueva York y ayudar a quienes están pasando por un periodo más difícil en la historia estadounidense”, dijo.

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“No, no me voy a ir porque no me gusta la política de Estados Unidos. Eso parece un poco tonto, porque mi vida es muy buena”, dijo Eisenberg, quien ahora mismo vive una etapa muy fértil como cineasta. Después de Un dolor real, ganadora del Oscar a Mejor actor de reparto para Kieran Culkin, prepara The Debut, una comedia musical con Julianne Moore y Paul Giamatti que A24 estrenará el 3 de diciembre.

Eisenberg también defendió The Debut tras las críticas dirigidas a A24 por su alianza de investigación con Google DeepMind. Eisenberg dijo que el asunto no tenía relación con su película y fue tajante al describirlo: “Nuestra película es lo opuesto a la IA”. Según explicó, rodaron en celuloide y buscaron una textura de cine independiente de los noventa.

Actores de cine que han criticado a Donald Trump

Eisenberg no es el actor más ruidoso en la oposición cultural a Trump, y tal vez por eso su comentario tuvo un tono distinto al de otras figuras de Hollywood. Robert De Niro, por ejemplo, lleva años criticándolo sin miramientos; en 2024 participó en un acto de la campaña Biden-Harris afuera del tribunal de Manhattan y llamó a Trump “payaso” y “tirano”.

(Foto: Getty)

Mark Ruffalo también ha sido una voz recurrente contra el trumpismo. Ayer, 4 de julio, en el 250 aniversario por la independencia de Estados Unidos, participó junto con Sarah Jessica Parker, Ted Danson y Judd Apatow en un video basado en On Tyranny, de Timothy Snyder, presentado como advertencia ante riesgos autoritarios en el país.

Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, Julia Roberts, John Leguizamo y Edward Norton fueron incluidos recientemente en un video generado con IA compartido por Trump en sus redes sociales, donde se burlaba de ellos como supuestos pacientes del llamado síndrome de trastorno por Trump. En la vida real, todos han expresado críticas públicas hacia él o hacia su gobierno. Mark Hamill también ha cuestionado a Trump con frecuencia, aunque en entrevistas recientes contó que pensó en irse de Estados Unidos y terminó quedándose por decisión familiar.

Jesse Eisenberg tiene ahora mismo una película en salas de cine. Se trata de Minions & Monstruos, aclamada por la crítica, en la cual interpreta a Dort, un robot del espacio exterior que ayuda a los minions a cumplir su misión de hacer una película.

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