Revelan que Donald Trump sigue cobrando pensión del Sindicato de Actores décadas después de su cameo en ‘Mi Pobre Angelito 2’

Trump se volvió elegible para la pensión en 1992, el mismo año de su cameo en ‘Mi Pobre Angelito 2'

Donald Trump dejó el Sindicato de Actores en 2021 con una frase de desprecio, pero sus declaraciones financieras más recientes muestran que todavía recibe dinero del gremio. Segun un nuevo reporte, Trump recibió una pensión importante del Screen Actors Guild (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) en 2025, pese a que renunció a SAG-AFTRA hace cinco años, cuando el sindicato evaluaba expulsarlo por su papel en los hechos del 6 de enero en el Capitolio.

También te puede interesar: Bob Iger, ex-CEO de Disney, niega que suspendieran a Jimmy Kimmel por presiones de Donald Trump

¿Cuánto dinero recibió Donald Trump del Sindicato de Actores?

El reporte financiero obligatorio de Trump correspondiente a 2025 reveló que recibió US$77,808 en fondos de pensión de Screen Actors Guild, equivalente a unos US$6,484 mensuales. También declaró una pensión anual de US$8,724 de American Federation of Television and Radio Artists, organización de la que también fue miembro desde 1989.

Donald Trump (Imagen: Rick Scuteri/AP Photo/picture alliance)

Trump se unió al sindicato en 1989, después de su debut en la comedia sobrenatural ‘Ghosts Can’t Do It‘. Según los documentos citados por Fortune, se volvió elegible para una pensión de SAG en 1992, el mismo año en que hizo su conocido cameo en ‘Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York‘.

También lee: Donald Trump lanza video de IA y ‘cura’ a Robert De Niro, Whoopi Goldberg y Julia Roberts del ‘síndrome de trastorno por Trump’

La cantidad representa apenas una fracción de los más de US$2,200 millones en ingresos que Trump reportó en 2025. Ese total, según el mismo reporte, supera ampliamente el de cualquier otro presidente estadounidense e incluye US$1,400 millones vinculados a negocios de criptomonedas de su familia. La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a Fortune que ni Trump ni su familia han participado ni participarán en conflictos de interés.

La renuncia de Trump a SAG-AFTRA

Trump sigue recibiendo pagos de SAG-AFTRA pese a que renunció al sindicato en 2021. Su salida ocurrió después de que el gremio amenazara con expulsarlo por su participación en los hechos del 6 de enero, cuando sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio tras sus intentos por revertir el resultado de la elección presidencial de 2020.

Semanas después del asalto, SAG-AFTRA votó “abrumadoramente” que existía causa probable para considerar que Trump había violado las reglas de membresía del sindicato. La organización señaló entonces que el republicano había impulsado “una campaña imprudente de desinformación destinada a desacreditar y, en última instancia, amenazar la seguridad de los periodistas, muchos de los cuales son miembros de SAG-AFTRA”.

Antes de que un comité disciplinario revisara su caso, Trump decidió abandonar el sindicato. En su respuesta a la audiencia escribió: “¿¡A quién le importa!?”. Después añadió en su carta de renuncia: “Ya no deseo estar asociado con su sindicato”. También remató: “Por la presente, le informo de mi renuncia inmediata a SAG-AFTRA. Ustedes no han hecho nada por mí.”

La ironía está en que, aunque Trump dejó de ser miembro, eso no cancela los beneficios de retiro que ya había adquirido. Bajo las leyes laborales federales, los integrantes con derechos consolidados pueden seguir recibiendo pensión aunque pierdan o abandonen su afiliación sindical.

Donald Trump (imagen: Reuters)

De los cameos a ‘The Apprentice’

Antes de su carrera política, Trump convirtió su imagen pública en un negocio dentro del entretenimiento. Fortune recuerda que obtuvo cientos de millones de dólares durante sus décadas en televisión, cine y reality shows. Su mayor ingreso en ese terreno vino de ‘The Apprentice‘, programa que se emitió de 2004 a 2015 y que le generó US$427 millones.

Sus documentos financieros también registran residuales menores a US$201 por apariciones en producciones como ‘Zoolander‘, ‘The Nanny‘, ‘Sex and the City‘, ‘El Príncipe del Rap‘, ‘The Ellen DeGeneres Show‘ y ‘The Little Rascals‘.

El pago de 2025 no es el primero que recibe del sindicato tras su salida. En 2024, Trump declaró US$102,408 en fondos de pensión de SAG-AFTRA. El nuevo reporte vuelve a poner bajo la lupa una contradicción llamativa: el presidente que renunció al sindicato asegurando que “You have done nothing for me” continúa recibiendo una pensión del mismo gremio.

No te vayas sin leer: El negocio detrás de ‘Melania’: Esta es la cifra millonaria que ganó Donald Trump pese a que el documental fracasó en taquilla