Donald Trump lanza video de IA y ‘cura’ a Robert De Niro, Whoopi Goldberg y Julia Roberts del ‘síndrome de trastorno por Trump’

No es la primera vez que el presidente usa la inteligencia artificial para promover su discurso

Una vez más, Donald Trump usó inteligencia artificial para burlarse de figuras públicas que lo han criticado, esta vez con un falso anuncio médico en el que aparece vestido como doctor y ofrece una supuesta cura contra el llamado síndrome de trastorno por Trump. El video, publicado en su perfil de Truth Social, trata de ser una sátira política con imitaciones digitales de celebridades.

La pieza circuló rápido porque se mete en una zona cada vez más sensible de la política estadounidense, aquella sobre el uso de imágenes generadas con IA para fabricar escenas falsas con personas famosas. Aunque el tono busca ser cómico, el clip nos hace cuestionar el modo en que Trump usa memes, deepfakes, caricaturas digitales y cualquier recurso a su alcance para golpear a sus adversarios.

El nuevo video de Donald Trump hecho con IA

En el video, una versión artificial de Trump aparece como Dr. Trump y pregunta al público si alguien cercano ha sido diagnosticado con TDS, siglas en inglés de Trump Derangement Syndrome o síndrome de trastorno por Trump. Esto no es un diagnóstico médico real; se usa en círculos trumpistas para ridiculizar a quienes critican al presidente.

Robert De Niro (Foto: Getty)

La escena imita la calma de los comerciales farmacéuticos estadounidenses, con la clásica música condescendiente de fondo. El falso Trump promete un plan de tratamiento y luego el video muestra versiones creadas con IA de Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts, John Leguizamo y Edward Norton, todos presentados como pacientes que supuestamente padecen esa condición.

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Los actores falsos hablan sobre su experiencia con el síndrome de trastorno por Trump y algunos admiten que no veían recuperación alguna en el futuro. El falso testimonio de De Niro comenta: “No podía comer. No podía dormir. Siempre enojado. Hice miserable a todo el mundo a mi alrededor”. La versión de Julia Roberts, también generada con IA, dice que siente haber envejecido 20 años en los últimos dos.

El Dr. Trump ofrece su ‘cura’ a continuación: “Apaga las noticias falsas. Reza tus oraciones y, si alguna vez te sientes ansioso, toma una Coca-Cola de dieta como yo y vas a ver una diferencia notable en tu vida”.

Los mayores críticos de Trump en Hollywood

Claro que el elenco elegido para la nueva burla no salió de la nada. Robert De Niro ha sido uno de los críticos más duros de Trump en Hollywood; en 2024, durante un acto de la campaña Biden-Harris afuera del tribunal de Manhattan, llamó a Trump “payaso” y “tirano”, y advirtió que su regreso al poder pondría en riesgo libertades civiles.

Whoopi Goldberg también ha convertido The View, su programa de televisión, en una tribuna frecuente contra Trump y su gobierno. A principios de 2026 criticó la falta de contrapesos institucionales y cuestionó la actuación del Congreso ante decisiones de la Casa Blanca, en un segmento donde pidió a los votantes exigir rendición de cuentas.

Whoopi Goldberg (Foto: Getty)

Julia Roberts se involucró de lleno al choque electoral en 2024, cuando narró un anuncio en apoyo a Kamala Harris, producido por Vote Common Good, donde se recordaba a las mujeres que su voto era secreto. Trump reaccionó contra la actriz y dijo que el anuncio era ofensivo para votantes conservadores.

Rosie O’Donnell arrastra una enemistad pública con Trump desde hace años. John Leguizamo ha criticado varias veces el discurso trumpista hacia comunidades latinas, y Edward Norton también ha usado sus redes para cuestionar la conducta política del mandatario.

Trump y la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos ha compartido varias imágenes y videos generados con IA durante su segundo mandato y su campaña previa, casi siempre con el patrón de exagerar su figura y ridiculizar a rivales. En abril publicó una imagen donde aparecía como una figura religiosa muy similar a Jesucristo, con luz en las manos, sanando a un hombre enfermo en una cama de hospital; fue borrada después de recibir críticas, incluso entre sectores cristianos cercanos a su base.

Uno de los episodios más agresivos y recordados es el de octubre de 2025, tras las protestas No Kings. Trump publicó un video generado con IA donde aparecía con corona, muy sonriente y piloteando un avión rotulado como King Trump, arrojando lodo o excremento sobre manifestantes.

Con información de Variety y Sky News.

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