Bob Iger, ex-CEO de Disney, niega que suspendieran a Jimmy Kimmel por presiones de Donald Trump

La polémica ocurrió después de que el conductor mencionara a la “pandilla MAGA” durante su monólogo

Bob Iger, ex CEO de Disney, negó que la suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ haya sido una decisión motivada por presiones políticas relacionadas con Donald Trump. En una entrevista con Financial Times, el ejecutivo habló sobre la polémica que rodeó al programa en septiembre de 2025, después de un comentario de Jimmy Kimmel sobre la muerte del activista político Charlie Kirk. La suspensión generó señalamientos sobre una posible reacción de la compañía ante el descontento de sectores conservadores, pero Iger sostuvo que la decisión respondió al tono del comentario.

También te puede interesar: Taylor Swift explica por qué hacer una canción para ‘Toy Story 5’ la hizo sentir ‘como volver a casa’

¿Por qué Disney suspendió a Jimmy Kimmel?

La controversia comenzó cuando Jimmy Kimmel dijo en una transmisión que el público había llegado a “nuevos mínimos” durante el fin de semana, al referirse a la manera en que algunos sectores reaccionaron a la muerte de Charlie Kirk. En su monólogo, el conductor habló de la “La pandilla MAGA intenta desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y hace todo lo posible por sacar provecho político de ello.”

Jimmy Kimmel en ‘Jimmy Kimmel Live!’ (imagen: YouTube)

El comentario provocó críticas y abrió una presión pública sobre ABC, cadena propiedad de Disney. Brendan Carr, presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), pareció sugerir que la licencia de transmisión de ABC podía estar en riesgo por las declaraciones del conductor. Poco después, Sinclair Broadcast Group y Nexstar Media Group retiraron ‘Jimmy Kimmel Live!’ de sus afiliadas de ABC.

También lee: Disney intentó comprar James Bond y Twitter, revela Bob Iger, ex CEO de la compañía

La suspensión del programa ocurrió el 17 de septiembre de 2025. La decisión fue tomada por Bob Iger y Dana Walden, entonces copresidenta de Disney Entertainment. Walden ocupa ahora el cargo de presidenta y directora creativa de la compañía.

Bob Iger rechaza motivaciones políticas

La suspensión desató especulaciones sobre un posible cálculo político, sobre todo porque Donald Trump estuvo entre las figuras públicas molestas con Jimmy Kimmel. Sin embargo, Bob Iger rechazó esa interpretación y aseguró que la decisión no respondió a una presión partidista.

“Ese no fue el caso… Nos pareció de mal gusto. Solo queríamos que reconociera que fue un comentario inoportuno y probablemente inapropiado.”

Con esa declaración, Iger buscó presentar la medida como una reacción editorial y corporativa ante un comentario que Disney consideró inoportuno. El ex CEO no dijo que la intención fuera castigar políticamente a Kimmel, sino conseguir que el conductor reconociera que su comentario había sido mal calculado.

En ese momento también se reportó que algunos ejecutivos de Disney no estuvieron de acuerdo con la decisión. De acuerdo con la información publicada, hubo altos mandos que intentaron sugerir otros caminos antes de optar por la suspensión. A la par, la compañía mantuvo conversaciones internas con Jimmy Kimmel para encontrar una forma de avanzar.

El programa volvió al aire pocos días después

La suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ no fue larga. La medida se levantó el 22 de septiembre y el programa retomó producción el día 23. Después de volver al aire, Jimmy Kimmel dijo que le sorprendió que el programa hubiera sido suspendido.

Bob Iger (imagen: Getty)

También explicó que él veía el episodio como una distorsión impulsada por medios conservadores y que su intención había sido corregir esa lectura. El conductor reconoció después que podía ser “reaccionario” en algunos momentos, pero también señaló que le resultó “útil” hablar con Dana Walden y otros ejecutivos para escuchar sus puntos de vista.

La explicación de Bob Iger llega después de su salida de Disney, donde fue sucedido por Josh D’Amaro. Su versión intenta cerrar una de las polémicas más sensibles de su última etapa al frente de la compañía: una suspensión breve, pero suficiente para reactivar el debate sobre los límites del humor político, la presión sobre las cadenas de televisión y el peso de las figuras públicas en las decisiones de las grandes empresas de entretenimiento.

Con información de Cinemablend.

No te vayas sin leer: Adiós, Bob Iger: Quién será el nuevo CEO de The Walt Disney Company y qué retos enfrenta