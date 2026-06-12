Jason Momoa cuestiona a Zack Snyder por remake de ‘Escape de Nueva York’: ‘¿Necesitamos rehacerla?’

Jason Momoa volvió a quedar relacionado con el universo creativo de Zack Snyder, aunque esta vez no por una colaboración confirmada, sino por su reacción al posible remake de ‘Escape de Nueva York’. El actor, quien actualmente forma parte del nuevo DCU con ‘Supergirl’, fue cuestionado sobre la posibilidad de interpretar a Snake Plissken en la nueva versión que Snyder prepara del clásico de culto dirigido por John Carpenter en 1981.

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Su respuesta no fue un sí entusiasta ni un rechazo absoluto. Momoa reconoció el atractivo del papel, pero también dejó claro que tocar una película tan querida implica entrar en terreno delicado, especialmente cuando el personaje quedó tan ligado a Kurt Russell.

¿Jason Momoa quiere interpretar a Snake Plissken?

Durante una entrevista con Comic Book, Jason Momoa fue preguntado directamente sobre si aceptaría interpretar a Snake Plissken en el remake de ‘Escape de Nueva York’ que prepara Zack Snyder. El actor no cerró la puerta de forma tajante, pero tampoco mostró demasiado entusiasmo ante la idea de asumir un personaje con tanto peso dentro del cine de culto.

Jason Momoa (imagen: GQ)

Momoa recordó que el proyecto lleva años circulando en conversaciones de Hollywood, aunque eso no significa que esté convencido de que una nueva versión sea necesaria. Su duda quedó resumida en una frase breve: “¿Necesitamos rehacerla?”.

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La respuesta apunta menos a una crítica contra Snyder y más a la dificultad de rehacer una película que muchos espectadores consideran completa en sus propios términos. Para Momoa, el problema no parece estar en el director ni en el potencial comercial del remake, sino en la relación emocional que el público mantiene con la cinta original.

El respeto de Jason Momoa por Kurt Russell

Uno de los motivos principales detrás de la cautela de Jason Momoa tiene nombre y apellido: Kurt Russell. El actor original de Snake Plissken dejó una interpretación que se convirtió en parte esencial de la identidad de ‘Escape de Nueva York’, y Momoa admitió que le resultaría complicado ocupar ese lugar.

“Me encanta Kurt Russell… Nunca querría ponerme en esa situación”, dijo el actor, dejando clara su admiración por Russell y su incomodidad ante la posibilidad de recrear una actuación tan reconocida.

El comentario también revela una postura poco común en una industria acostumbrada a reciclar franquicias, personajes y clásicos de culto. Momoa no descarta que alguien pueda tomar el papel, pero sabe que hacerlo implicaría cargar con comparaciones inevitables. En sus palabras, Snake Plissken es un gran personaje, aunque también uno de esos papeles que llegan acompañados de enormes expectativas.

El remake de ‘Escape de Nueva York’ y el regreso de Momoa a DC

La posible nueva versión de ‘Escape de Nueva York’ forma parte de los proyectos recientes asociados a Zack Snyder, quien estaría preparando una reimaginación del clásico de John Carpenter. La película original seguía a Snake Plissken, un criminal condenado que es obligado a cumplir una misión de alto riesgo. Con el tiempo, la cinta se consolidó como una obra de culto por su tono áspero, su estética distópica y la presencia de Kurt Russell como protagonista.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Momoa, por su parte, se encuentra en otra etapa de su carrera dentro del cine de superhéroes. Después de interpretar a Aquaman en el antiguo DCEU, el actor regresará a DC como Lobo en ‘Supergirl’, película protagonizada por Milly Alcock. Ese cambio marca una nueva relación del actor con la franquicia, lejos del personaje que lo convirtió en uno de los rostros centrales de la etapa anterior.

Aun así, su vínculo con Snyder sigue siendo importante. Fue el director quien lo eligió como Aquaman y quien ayudó a redefinir su presencia en el cine de gran escala. Por eso, su respuesta sobre ‘Escape de Nueva York’ no suena a distancia personal, sino a una advertencia honesta sobre los riesgos de rehacer ciertos clásicos. “Es una de esas cosas en las que piensas ‘Dios mío’, me encantaría hacer eso, pero al mismo tiempo piensas (tengo un momento de duda)”, explicó Momoa, antes de desear suerte a quien finalmente acepte el reto.

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