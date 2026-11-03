James Gunn revela sus planes para el nuevo Batman y asegura que podría elegir a un actor que ya apareció en otras producciones de DC

James Gunn comenzó a revelar detalles sobre el futuro de Batman dentro del nuevo Universo DC (DCU). Aunque el personaje todavía no tiene un actor confirmado, el codirector de DC Studios aseguró que su elección podría estar cerca y explicó que no descarta contratar a alguien que ya haya participado en otras producciones de la compañía. Las declaraciones llegan mientras ‘The Brave and the Bold’, la película que introducirá oficialmente a esta versión del Caballero Oscuro, continúa en desarrollo.

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¿Qué dijo James Gunn sobre la elección del nuevo Batman?

Durante el podcast ‘The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast’, donde participó junto a Jennifer Holland y Steve Agee, James Gunn abordó las especulaciones sobre quién interpretará a Bruce Wayne en el DCU.

Batman en ‘Creature Commandos’ (imagen: MAX)

El cineasta aseguró que todavía no existe un actor seleccionado y desmintió los rumores sobre posibles apariciones secretas del personaje en próximos proyectos. Sin embargo, también adelantó que el proceso de selección podría comenzar próximamente.

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Uno de los detalles más interesantes es que Gunn no considera necesario descartar a intérpretes que ya hayan aparecido en producciones de DC. El director utilizó como ejemplo ‘The Suicide Squad’, película que dirigió en 2021, y explicó que incluso alguien con una participación pequeña podría ser considerado si demuestra tener las cualidades necesarias.

“No voy a descartarlo para eso”, afirmó al plantear esa posibilidad. Esto no significa que Gunn tenga pensado recuperar específicamente a algún integrante del elenco de ‘The Suicide Squad’, sino que está dispuesto a evaluar candidatos sin importar sus antecedentes dentro de la franquicia.

El nuevo Batman tendrá una edad similar a Superman

Otro aspecto importante es que Gunn quiere encontrar al actor más adecuado para el personaje, sin depender necesariamente de una estrella de Hollywood. Según explicó, históricamente Batman ha sido interpretado por figuras cinematográficas reconocidas, mientras que las elecciones de Superman han estado más relacionadas con las cualidades necesarias para encarnar al héroe.

El cineasta también reveló que su versión de Batman tendrá aproximadamente la misma edad que el Superman de David Corenswet, el quien actualmente tiene 33 años.

Gunn describió a ambos personajes como futuros grandes amigos y contemporáneos, lo que sugiere que DC Studios pretende desarrollar su relación durante varios años.

Esta decisión resulta interesante porque los planes originales de ‘The Brave and the Bold’ contemplaban presentar a Damian Wayne, hijo de Bruce Wayne, como Robin. Su inclusión había llevado a algunos seguidores a imaginar un Batman considerablemente mayor y con una larga trayectoria combatiendo el crimen. Sin embargo, Gunn no ha confirmado que esos planes hayan cambiado ni que Damian haya sido descartado.

¿Qué sucederá con ‘The Brave and the Bold’ y ‘The Batman: Part II’?

El nuevo Batman aparecerá dentro del universo compartido que Gunn y Peter Safran están construyendo para DC Studios. ‘The Brave and the Bold’ fue anunciada en 2023, con Andy Muschietti vinculado a la dirección y Christina Hodson trabajando en el guion. Por ahora, la película continúa sin fecha de estreno.

Primer vistazo a ‘The Batman Part II’ (imagen: Warner Bros.)

Mientras tanto, la franquicia cinematográfica de Batman también avanza por otro camino. Robert Pattinson regresará como Bruce Wayne en ‘The Batman: Part II’, dirigida por Matt Reeves y programada para estrenarse el 18 de febrero de 2028.

La película de Reeves pertenece a una continuidad independiente del DCU, por lo que el estudio podrá desarrollar simultáeamente dos interpretaciones diferentes del personaje.

Las declaraciones de Gunn representan un avance en los planes para introducir a Batman en su universo aunque todavía quedan preguntas importantes sobre el elenco, la historia y la fecha en que finalmente compartirá pantalla con Superman.

Con información de CBR.

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