James Gunn reconoce problemas con la cronología del DCU y pide a los fans relajarse

El cineasta pidió a los fans no obsesionarse con cada punto de la cronología

James Gunn volvió a hablar sobre la continuidad del nuevo DCU y reconoció que algunas piezas no encajan perfectamente dentro de la cronología. El tema surgió después de debatir si ‘The Suicide Squad’, estrenada en 2021 antes de que asumiera el control de DC Studios junto con Peter Safran, forma parte del canon. Detalles relacionados con Superman, Bloodsport y las fechas de los acontecimientos obligan a hacer ciertos ajustes que, según el cineasta, no deberían convertirse en una preocupación excesiva para los seguidores.

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¿Cómo encaja ‘The Suicide Squad’ dentro del canon del DCU?

Durante el podcast ‘The Suicide Squad: Is it Canon?’, Steve Agee, quien interpreta a John Economos, leyó una pregunta de un fan sobre la relación entre la película de 2021 y la continuidad establecida posteriormente por ‘Superman’.

Uno de los primeros problemas tiene que ver con las fechas. ‘Superman’ transcurre en 2025 y establece que Clark Kent lleva aproximadamente tres años activo como héroe. Si ‘The Suicide Squad’ ocurriera exactamente en 2021, como podría suponerse por su estreno, esa cronología no coincidiría.

James Gunn en el set de ‘The Suicide Squad’ (imagen: Warner Bros.)

James Gunn reconoció el inconveniente y explicó que tendría que situar los acontecimientos de la película alrededor de 2023 o 2024 para hacerlos compatibles con la nueva continuidad: “No creo que sea para tanto,” comentó.

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Para Gunn, este tipo de ajuste no representa un problema importante dentro de una franquicia que continúa definiendo retroactivamente qué elementos de producciones anteriores permanecen vigentes.

¿Bloodsport realmente derrotó a Superman?

El otro conflicto tiene que ver con Bloodsport. En ‘The Suicide Squad’, el personaje está encarcelado después de dispararle a Superman con una bala de kryptonita y enviarlo al hospital. Sin embargo, ‘Superman’, que Gunn considera uno de los puntos más firmes del canon actual, establece que la derrota frente a Ultraman fue la primera que sufrió el héroe.

El director explicó que ambos hechos pueden coexistir porque no considera necesariamente que recibir un disparo represente una derrota en combate.

“No creo necesariamente que el hecho de volar por ahí, quizás paseando a tu perro volador o lo que fuera que estuviera haciendo, ser derribado por una bala de kriptonita y acabar en el hospital, constituya una batalla … No es necesariamente una derrota. Simplemente le han disparado.”

De esta manera, el ataque de Bloodsport puede seguir formando parte de la historia de Superman sin contradecir, al menos desde la perspectiva de Gunn, lo establecido posteriormente sobre su primera derrota.

James Gunn pide no obsesionarse con las fechas

La conversación terminó llevando al cineasta hacia un problema inesperado: la insistencia de algunos seguidores por encontrar una cronología perfectamente cerrada para todas las producciones del DCU.

James Gunn (imagen: Instagram/@jamesgunn)

“La gente siempre me pregunta por las cronologías. Creo que deberíamos relajarnos un poco con las cronologías,” afirmó. Gunn también reconoció que hacer coincidir absolutamente todos los detalles es prácticamente imposible: “No es posible hacer que las cosas queden perfectamente alineadas.”

Con ‘The Suicide Squad’ ahora reconocida como parte del canon, el director parece dispuesto a conservar elementos de producciones anteriores incluso si eso requiere ajustar fechas o reinterpretar ciertos acontecimientos. Para Gunn, la continuidad seguirá siendo importante, pero no al punto de impedir que las historias funcionen por sí mismas.

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