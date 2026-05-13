James Franco dice que está viviendo ‘una vida positiva’ y confirma su regreso a Hollywood desde su funa

James Franco reapareció en Cannes y acaparó los reflectores, aunque él insiste en que nunca desaparecio del todo. Tras años de controversia por las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas por exalumnas de su escuela de actuación, el actor habló sobre su presente profesional, sus proyectos recientes y la forma en que intenta seguir adelante dentro de una industria que durante mucho tiempo pareció cerrarle la puerta.

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¿Qué dijo James Franco sobre su regreso a una película de estudio?

Durante una cena oficial del Festival de Cannes, James Franco reveló en una entrevista que ya filmó una nueva película de “gran estudio”, aunque no pudo revelar el título ni más detalles del proyecto. El dato resulta relevante porque, según el propio actor, se trata de su primera participación de ese tipo en casi una década.

James Franco y su novia Izabel Pakzad en el Festival de Cannes 2026 (Fotografía: Daniele Venturelli/WireImage)

Franco explicó que la película “No estará lista para este verano, pero supongo que estará lista a finales de este año o en la primavera-verano de 2027.” El actor también señaló que, desde su perspectiva, su última producción comparable dentro del circuito de estudios fue ‘The Disaster Artist‘, estrenada en 2017. Sobre esa cinta, aclaró: “Era New Line y luego nos dejaron vendérselo a A24.”

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El regreso no implica necesariamente una restauración completa de su antigua posición en Hollywood, pero sí marca un movimiento significativo para una figura que durante los años 2000 y 2010 fue parte de franquicias, comedias de alto perfil y proyectos de prestigio. Franco ganó notoriedad desde ‘Freaks and Geeks‘, se volvió mundialmente conocido por interpretar a Harry Osborn en la trilogía de ‘Spider-Man‘ de Sam Raimi, y después consolidó una etapa más ambiciosa con ‘127 Hours‘ y ‘The Disaster Artist‘.

La controversia que frenó su carrera

Los papeles de estudio han sido escasos para Franco desde el acuerdo legal de 2021 relacionado con una demanda presentada por exestudiantes de actuación que lo acusaron de conducta sexual inapropiada. Ese caso formó parte del golpe más fuerte a su imagen pública después de que varias acusaciones contra él circularan con fuerza en el contexto del movimiento #MeToo.

Las denunciantes alegaron que en Studio 4, la escuela de actuación vinculada al actor, se generaron dinámicas sexualmente explotadoras bajo la expectativa de posibles oportunidades profesionales. Franco negó las acusaciones mediante sus representantes legales, pero el caso terminó con un acuerdo millonario que, aunque no fue una admisión judicial de culpa, sí quedó como un punto decisivo en su trayectoria pública.

Desde entonces, su presencia en grandes producciones estadounidenses disminuyó de forma considerable. También se fracturaron alianzas importantes, incluida su relación creativa con Seth Rogen, con quien había trabajado en comedias como ‘Pineapple Express‘, ‘This Is the End‘ y ‘The Interview‘. Franco, sin embargo, rechaza que Cannes represente una especie de regreso después de años escondido.

“No es cierto que me haya estado escondiendo, he estado aquí los últimos tres o cuatro años seguidos, vendiendo cosas y me tratan bien y puedo ir a ver películas estupendas”, declaró.

‘Foster’ y una nueva etapa en Cannes

Este año, Franco llegó al mercado de Cannes con ‘Foster‘, thriller en el que actúa y también participa como productor. La película, dirigida por Timothy Woodward Jr., tuvo una función de mercado el lunes y, según el actor, fue rodada en Los Ángeles, algo que le entusiasma porque lo considera poco común en el panorama actual.

Póster de ‘Foster’, la nueva película de James Franco (imagen: IMDb)

Franco presentó la cinta como una propuesta de acción de espíritu serie B, cercana al tono áspero y explosivo del cine grindhouse. La historia está ambientada en los años ochenta y lo muestra como un veterano que regresa a E.U., pero termina atrapado en una situación peligrosa de la que intenta salir. El actor también participó en la reescritura del guion y explicó que tomó como referencia Dog Soldiers, novela de Robert Stone sobre personajes ligados al tráfico de drogas durante la era de la guerra de Vietnam.

Cuando se le preguntó si siente que ha sido tratado de manera injusta, Franco evitó una respuesta frontal. “No lo sé. ¿Qué voy a hacer? Simplemente sigo adelante e intento vivir una vida positiva”, dijo. Luego agregó: “Honestamente, solo intento ser la mejor persona que puedo ser… Creo que fui puesto en este planeta para hacer películas. Intento hacer las mejores películas que puedo y es como todo lo que puedo hacer.”

Ese planteamiento no elimina la controversia ni el peso de las acusaciones, pero sí permite entender desde dónde busca reconstruir su carrera: con menos exposición mediática, más presencia en mercados internacionales y un regreso gradual a proyectos vinculados con grandes estudios.

Con información de Deadline.

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