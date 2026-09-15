J.K. Rowling responde a Lilly Wachowski por acusarla de financiar un ‘genocidio’ y dice que sus señalamientos son ‘fabricados’

La polémica surge después de que la creadora de 'Matrix' criticara a los fans de ‘Harry Potter’

J.K. Rowling respondió, a través de su representante, a las declaraciones de Lilly Wachowski, quien recientemente aseguró que la autora de Harry Potter está “financiado el genocidio trans”. Neil Blair, agente de Rowling, rechazó esas acusaciones y afirmó que son “indignante”, “claramente fabricada” y “no basada en evidencia”, además de negar que la escritora financie acciones legales destinadas a perjudicar a personas trans o restringir sus derechos.

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¿Qué respondió J.K. Rowling a Lilly Wachowski?

La respuesta llegó después de que Wachowski, cocreadora de ‘The Matrix’, acusara a Rowling en una entrevista con Variety de financiar lo que describió como un “genocidio trans” y de utilizar parte del dinero generado por la franquicia de ‘Harry Potter’ para respaldar iniciativas contrarias a las personas trans.

J.K. Rowling (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Blair rechazó directamente esa interpretación y defendió la manera en que opera el JK Rowling Women’s Fund.

“Para aclarar lo dicho por Lilly Wachowski: a través del JK Rowling Women’s Fund, JK Rowling apoya a mujeres que emprenden acciones legales en el Reino Unido para preservar sus derechos vigentes en virtud de la Ley de Igualdad de 2010, los cuales a menudo se pasan por alto o se ven amenazados.”

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El representante agregó: “Ella no apoya acciones legales dirigidas a perjudicar a las personas transgénero ni esfuerzos para limitar los derechos trans.”

Blair también sostuvo que las críticas contra Rowling pueden formar parte del debate público, pero cuestionó que afirmaciones de ese nivel sean presentadas como hechos.

“Las personas son libres de discrepar de sus opiniones, pero las acusaciones gravemente difamatorias de esta índole, que llegan al extremo indignante de invocar a los nazis y el genocidio que perpetraron, nunca deberían presentarse como hechos cuando son claramente inventadas y carecen de cualquier fundamento probatorio.”

¿Qué había dicho Lilly Wachowski?

Wachowski realizó sus declaraciones durante una entrevista con Variety en la que habló sobre derechos trans, Hollywood y su nuevo estudio, Anarchists United.

Al referirse a Rowling, declaró: “JK Rowling financia el genocidio trans, y punto. Así que, si apoyas «Harry Potter», estás apoyando el genocidio trans.”

La cineasta también aseguró que una parte del dinero generado por los productos relacionados con ‘Harry Potter’ termina en manos de Rowling y que esos recursos son utilizados para financiar legislación contra las personas trans en distintos países.

Wachowski llevó su crítica hasta los propios consumidores de la franquicia y afirmó: “Así que, el hecho de que disfrutes de estos programas y sigas apoyándolos contribuye a mi erradicación.”

El fondo legal de Rowling y sus controversias recientes

J.K. Rowling creó en 2025 el JK Rowling Women’s Fund, cuyo objetivo declarado es financiar a personas y organizaciones que buscan preservar derechos basados en el sexo para mujeres y niñas en ámbitos como el trabajo, los deportes y los espacios exclusivos.

Lilly Wachowski (imagen: Stephen Lovekin/Shutterstock)

En agosto de 2026, la autora también ofreció apoyo económico a mujeres usuarias del NHS que buscaban emprender acciones legales relacionadas con el acceso de mujeres trans a espacios separados por sexo.

Rowling también ayudó a crear Beira’s Place en Edimburgo, un centro de apoyo para víctimas de violencia sexual que funciona exclusivamente para mujeres.

Las posturas de la autora sobre sexo e identidad de género la han colocado en conflicto con figuras relacionadas con ‘Harry Potter’, entre ellas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, además de provocar cuestionamientos alrededor de las nuevas producciones de la franquicia. La respuesta de Blair abre ahora un nuevo capítulo en esa disputa, esta vez frente a las acusaciones directas de Wachowski.

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