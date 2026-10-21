J.K. Rowling publica un nuevo ensayo en el que reafirma su postura contra el activismo de género: ‘Mis opiniones no han cambiado’

La autora explica que ahora también participa de manera práctica en el debate

J.K. Rowling publicó hace seis años el ensayo con el que declaró la guerra. Ahora, ha escrito una actualización donde reafirma las ideas que expuso por primera vez en 2020 sobre sexo, derechos de las mujeres y activismo de género. La autora de Harry Potter asegura que su postura permanece intacta y explica que, desde entonces, su participación en el debate ha pasado de las declaraciones públicas a la creación y financiamiento de organizaciones y acciones legales en Reino Unido.

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¿Qué dice J.K. Rowling en su nuevo ensayo?

El texto, publicado el 21 de octubre bajo el título ‘An Update to My Essay of June 2020’, comienza con una afirmación directa sobre las posiciones que han convertido a Rowling en una de las figuras más polémicas del debate: “Mis opiniones no han cambiado,” escribió.

La autora recuerda que desde 2019 ha publicado extensamente sobre el tema, participó en el libro The Women Who Wouldn’t Wheesht (Las mujeres que no se quejaban) y apareció en el podcast ‘The Witch Trials of J.K. Rowling’. También menciona la creación de Beira’s Place, un centro de atención para mujeres víctimas de violencia sexual en Edimburgo y del J.K. Rowling Women’s Fund, destinado a financiar acciones legales de mujeres en Reino Unido e Irlanda.

La junta directiva de Beira’s Place (de izquierda a derecha): Susan Smith, J. K. Rowling, Johann Lamont, Margaret McCartney y Rhona Hotchkiss (Fotografía: Nicole Jones/PA)

Rowling sostiene que estas iniciativas son coherentes con su trabajo filantrópico de décadas en refugios para víctimas de violencia doméstica, centros de atención por violencia sexual y programas dirigidos a mujeres en situaciones vulnerables.

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Rowling vuelve a cuestionar al activismo de género

Una parte importante del ensayo está dedicada a explicar por qué la escritora considera que el activismo trans contemporáneo no puede compararse con los movimientos históricos por los derechos civiles, de las mujeres o de las personas homosexuales.

“El activismo trans del siglo XXI es, precisamente, lo opuesto a esos movimientos. Es elitista hasta la médula,” afirmó.

Según Rowling, esta corriente ha encontrado respaldo en sectores académicos, instituciones públicas, epresas y organizaciones con capacidad para influir en políticas relacionadas con baños, vestidores, prisiones, deportes y servicios exclusivos para mujeres.

La escritora insiste en que su postura no implica negar seguridad, vivienda, empleo o derechos humanos a las personas trans. Su argumento se concentra en mantener protecciones y espacios basados en el sexo, particularmente cuando se trata de mujeres víctimas de violencia.

También cita como un punto importante la decisión del Tribunal Supremo británico de 2025 sobre el significado de “mujer” dentro de la legislación de igualdad, aunque sostiene que distintas instituciones todavía no han adaptado completamente sus políticas.

J.K. Rowling asegura que seguirá financiando acciones legales

El ensayo también recupera algunas de las controversias recientes de Rowling. La autora critica nuevamente a Amnistía Internacional por haber incluido a Beira’s Place en un informe sobre organizaciones “anti-derechos” y asegura que el centro enfrentó hostigamiento digital y telefónico después de su apertura.

J.K. Rowling en 2025 (Imagen: X/@jk_rowling)

Rowling reconoce que su posición económica le permite involucrarse en litigios y apoyar a mujeres que no podrían costesrlos por cuenta propia. Por ello, deja claro que el J.K. Rowling Women’s Fund continuará operando.

“Por eso, seguiré alzando la voz, seguiré utilizando mi dinero para ayudar a mujeres que, de otro modo, no podrían costearse un proceso judicial, y seguiré velando por que las mujeres de mi zona puedan acceder a una atención, prestada por mujeres y centrada en la mujer, tras haber sufrido una violación.”

Tras seis años de enfrentamientos públicos, críticas y disputas legales alrededor de sus opiniones, Rowling cierra el ensayo reafirmando que no planea cambiar de posición: “Sigo estando de su lado.”

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