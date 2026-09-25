Autor de ‘Bajo la misma estrella’ se niega a ver la serie de ‘Harry Potter’ y dice que J.K. Rowling traicionó a sus fans

El escritor dijo que apoyar actualmente el trabajo de Rowling contribuye a perjudicar a toda una comunidad

John Green, autor de ‘Bajo la misma estrella’, dejó claro que no piensa ver la nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO debido a las posturas y al activismo de J.K. Rowling. El escritor, cuya comunidad de lectores tuvo durante años una importante conexión con los seguidores de la saga, aseguró que ahora siente tristeza al pensar en Rowling y considera que apoyar económicamente su trabajo tiene consecuencias para las personas trans.

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¿Por qué John Green no verá la nueva serie de ‘Harry Potter’?

Durante una entrevista con Vanity Fair por el lanzamiento de su novela Hollywood, Ending, Green habló sobre la relación que existió entre sus primeros seguidores y el fandom de ‘Harry Potter’. Al ser cuestionado sobre Rowling, reconoció que la situación actual le resulta especialmente dolorosa.

J.K. Rowling (imagen: Getty)

“Apoyar su trabajo ahora es apoyar directamente los esfuerzos por borrar a las personas trans, y eso me entristece profundamente.”

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Green explicó que piensa particularmente en amigos trans que crecieron teniendo una conexión emocional con el universo creado por Rowling e incluso llevan tatuajes relacionados con las Reliquias de la Muerte.

“Pienso en todas mis amistades trans que tienen tatuajes de las Reliquias de la Muerte, y en lo desgarrador que resulta para ellas que la persona que creó algo que tanto significa para ellas las traicione de esa manera”.

Vanity Fair le preguntó entonces si planeaba ver la próxima adaptación televisiva de HBO. Green no dejó espacio para dudas: “No. No. No.”

Las declaraciones llegan en medio de nuevas críticas contra Rowling

La postura de Green aparece después de que otras figuras de la industria hayan cuestionado públicamente la relación entre consumir ‘Harry Potter’ y apoyar económicamente a Rowling.

Lilly Wachowski, cocreadora de ‘Matrix’, aseguró recientemente que quienes continúan comprando o viendo productos de la franquicia contribuyen a financiar iniciativas que, según ella, perjudican a las personas trans. Sus declaraciones provocaron una respuesta del representante de Rowling, Neil Blair, quien calificó algunas de las acusaciones como absolutamente falsas.

Blair sostuvo que Rowling utiliza el JK Rowling Women’s Fund para apoyar acciones legales destinadas a preservar derechos de mujeres y niñas basados en el sexo bajo la Equality Act 2010, y negó que la escritora respalde iniciativas cuyo objetivo sea perjudicar a las personas trans o limitar sus derechos.

John Green inicia una nueva etapa con ‘Hollywood, Ending’

Las declaraciones sobre Rowling formaron parte de una entrevista extensa sobre la carrera de Green y su primera novela dirigida específicamente al público adulto.

John Green (Foto: Gary Brockman/For IndyStar / USA TODAY NETWORK)

Hollywood, Ending sigue a dos jóvenes actores, Juniper Castillo y Kai Laramie, mientras trabajan en una película relacionada con Andy Warhol y enfrentan los efectos de la fama, la industria cinematográfica y la economía de la atención.

Green también reflexionó sobre su propia experiencia después del enorme éxito de ‘Bajo la misma estrella’, publicado en 2012. El escritor reconoció que durante su juventud deseaba alcanzar la fama, pero que con el paso de los años comprendió las dificultades que acompañan a una exposición pública de esa magnitud.

En ese contexto, su rechazo a la nueva serie de ‘Harry Potter’ marca también una ruptura con una franquicia cuyo fandom estuvo estrechamente relacionado con parte de sus primeros lectores.

Fuente.

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