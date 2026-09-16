Kit Harington defiende su decisión de unirse a ‘Harry Potter’ pese a las polémicas de J.K. Rowling: ‘Soy fanático desde niño’

Kit Harington explicó por qué decidió incorporarse a la serie de ‘Harry Potter’ de HBO pese a las controversias que siguen rodeando a J.K. Rowling. El actor de ‘Game of Thrones’, quien interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada, señaló que su vínculo con la franquicia comenzó desde su infancia y que llevaba tiempo interesado en formar parte de la nueva adaptación televisiva.
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¿Por qué Kit Harington aceptó participar en ‘Harry Potter’?
Durante una aparición en ‘Today’, Harington fue cuestionado directamente sobre su decisión de sumarse al proyecto en medio de las críticas relacionadas con Rowling. En lugar de entrar en el debate sobre las posturas de la escritora, el actor centró su respuesta en la importancia personal que los libros han tenido para él.
“He sido fan de Harry Potter toda la vida. Soy fanático desde que era niño y luego lo redescubrí de adulto, escuchándolo todas las noches. Lo escucho cada noche sin falta y me ayuda a conciliar el sueño; sé que otras personas también lo hacen, así que son libros realmente importantes para mí.”
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Harington también defendió la idea de adaptar nuevamente la historia para televisión. Aunque aseguró que aprecia las películas, considera que una serie permite explorar con mayor profundidad el contenido de las novelas.
“Cuando supe que esto se iba a hacer como serie, me pareció la mejor idea. Me encantan las películas, pero con este formato realmente pueden explorar los libros a fondo; para alguien a quien le apasionan los libros, como yo, fue una idea fantástica.”
Kit Harington sustituirá a Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart
Harington interpretará al profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras durante la segunda temporada, basada en Harry Potter and the Chamber of Secrets. El papel había sido anunciado anteriormente para Nicholas Hoult, pero ahora será el actor de ‘Game of Thrones’ quien se incorpore definitivamente al reparto.
No será su primer acercamiento al personaje. Harington ya había interpretado a Lockhart en ‘Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions’, lanzadas por Audible. En la adaptación cinematográfica de 2002, el personaje fue interpretado por Kenneth Branagh.
El actor también confirmó que el equipo ya trabaja en la segunda temporada, aunque evitó ofrecer detalles. “Ya estamos metidos de lleno. Ya estamos en la segunda temporada,” comentó antes de bromear sobre el hermetismo de HBO: “Siento que hay una especie de francotiradores de HBO por todas partes. No puedo decir nada.”
La polémica de J.K. Rowling sigue acompañando a la serie
Harington se suma a una producción cuyos actores han respondido de distintas maneras a las controversias de Rowling. Bel Powley, quien interpretará a Petunia Dursley, ha expresado su desacuerdo con las opiniones de la autora mientras mantiene su cariño por ‘Harry Potter’.
Paapa Essiedu, elegido como Severus Snape, firmó una carta abierta en apoyo a las comunidades trans, no binarias e intersexuales, mientras John Lithgow, quien interpretará a Albus Dumbledore, también ha señalado que no comparte algunas posiciones de Rowling.
A diferencia de ellos, Harington no abordó directamente las opiniones de la escritora durante su entrevista. Su explicación se concentró en su relación de años con los libros y en su entusiasmo por participar en una adaptación que, desde su perspectiva, podrá desarrollar elementos que las películas no tuvieron espacio para explorar.
Con información de Entertainment Weekly.
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