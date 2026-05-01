¿‘Hombre en Llamas’ tendrá temporada 2? Esto dice Yahya Abdul-Mateen II

La nueva serie de ‘Hombre en Llamas’ llegó a Netflix con una carga particular: adaptar otra vez una historia que muchos espectadores recuerdan por la película de 2004, protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Tony Scott. Esta vez, Yahya Abdul-Mateen II interpreta a John Creasy en una versión que busca apoyarse en el material […]

La nueva serie de ‘Hombre en Llamas’ llegó a Netflix con una carga particular: adaptar otra vez una historia que muchos espectadores recuerdan por la película de 2004, protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Tony Scott. Esta vez, Yahya Abdul-Mateen II interpreta a John Creasy en una versión que busca apoyarse en el material literario de A.J. Quinnell, pero también tomar distancia suficiente para construir su propio camino. Con el estreno de sus siete episodios, la pregunta sobre una posible segunda temporada ya empezó a aparecer.

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¿Qué dijo Yahya Abdul-Mateen II sobre una temporada 2?

En entrevista con Decider, Yahya Abdul-Mateen II habló sobre la posibilidad de que ‘Hombre en Llamas’ continúe después de su primera temporada. Aunque no confirmó una renovación ni adelantó planes concretos, el actor reconoció que el cierre deja margen para mirar hacia adelante.

Yahya Abdul-Mateen II en ‘Hombre en Llamas’ (imagen: Netflix)

“Sin revelar todos los detalles del programa, creo que siempre es agradable poder vislumbrar el futuro”, dijo el actor.

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Por ahora, sin embargo, su postura parece más enfocada en el presente de la serie que en anticipar una continuación. Abdul-Mateen II señaló que está emocionado por mostrar al público el trabajo ya realizado y por dejar que los espectadores recorran la historia completa.

“Sinceramente, estoy muy emocionado de presentar lo que tenemos y lo que hemos creado hasta ahora. Estoy emocionado de que la gente se siente en casa, apague las luces, se ponga cómoda y disfrute de estos siete episodios que queremos presentar”, agregó.

Una nueva versión de John Creasy

La serie de Netflix no es la primera adaptación de ‘Hombre en Llamas’. Antes de la película de 2004 también existió una versión de 1987 protagonizada por Scott Glenn. Para Steven Caple Jr., productor ejecutivo de la serie, esas versiones forman parte de un mismo mapa de inspiración, aunque el objetivo no fue repetirlas.

El realizador explicó que cada encarnación de John Creasy comparte ciertos elementos: un hombre fuera de su zona de confort, en un país extranjero, intentando encontrar algún tipo de resurrección personal. Aun así, insistió en que esta nueva versión buscaba explorar otros caminos, apoyada en un nuevo protagonista, un nuevo elenco y una nueva locación.

Abdul-Mateen II también reconoció el peso de las versiones previas, especialmente la de Tony Scott y Denzel Washington. “Creo que hay un par de fantasmas enormes en la habitación cuando se habla de este proyecto: Tony Scott [director de ‘Hombre en Llamas’ de 2004] y Denzel Washington [protagonista]”, comentó.

El trauma como centro del personaje

Uno de los elementos que el propio Yahya Abdul-Mateen II subrayó en su interpretación fue la forma en que la serie aborda el estrés postraumático de Creasy. El actor buscó tratar este aspecto desde una perspectiva más cercana y reconocible, evitando que se quedara únicamente como un recurso narrativo ligado a la acción.

‘Hombre en Llamas’ (Man on Fire) (imagen: Netflix)

En ese proceso, redujo un conflicto amplio a emociones más concretas, como la tristeza, la pérdida y la dificultad para aceptar ayuda, con la intención de que el personaje resultara más accesible para el espectador.

La serie muestra a Creasy como un exmercenario de Fuerzas Especiales que enfrenta su situación a través del aislamiento, el consumo de alcohol y conductas autodestructivas. Este enfoque desplaza el peso de la historia hacia su dimensión emocional, más allá de los elementos de acción.

En cuanto a una posible segunda temporada, no hay una decisión confirmada. El actor dejó entrever que cualquier continuación dependerá de lo que ocurra más adelante, y que el equipo creativo definirá el rumbo en su momento.

Con información de Decider.

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