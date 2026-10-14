Hideo Kojima elogia ‘Digger’ de Alejandro González Iñárritu: ‘Todos deberían verla’

El influyente desarrollador de videojuegos Hideo Kojima expresó su entusiasmo por Digger, la película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. El creador compartió su valoración después de participar en un encuentro con el cineasta mexicano, publicado por Gizmodo Japón. Ahora mismo la película enfrenta resultados comerciales débiles y una recepción dividida, con defensores que destacan sus ideas y detractores que cuestionan su ejecución.

¿De qué trata Digger?

La película reúne a Iñárritu y Cruise en una comedia negra de gran escala y con varias capas. Su promoción propone una historia original sobre el poder y las consecuencias de las decisiones que toman las personas más adineradas del mundo. Warner Bros. la presenta como una producción de proporciones catastróficas y, quienes ya la vieron, pudieron comprobar.

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuyas actividades desencadenan una amenaza ambiental que pone en riesgo la vida de millones de personas. La premisa narra sus esfuerzos por presentarse como el salvador de la humanidad antes de que el desastre que provocó destruya todo. En este sentido, ¿el personaje responsable del peligro quiere ocupar también el lugar del héroe?

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en el set de Digger (Foto: IMDb)

El reparto incluye a John Goodman y Sandra Hüller, además de Riz Ahmed y Jesse Plemons. Iñárritu escribió el guion junto con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman. Emmanuel Lubezki estuvo a cargo de la fotografía. La producción se filmó íntegramente en VistaVision y llegó a las salas estadounidenses el pasado 1 de octubre.

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Lo que opina Hideo Kojima sobre Digger

Kojima explicó que había esperado a la publicación de su encuentro con Iñárritu para compartir sus impresiones. En su mensaje en X escribió:

“Había estado esperando a que se publicara la entrevista para compartir mis impresiones. DIGGER, del director Iñárritu, es una película que todos los que vivimos en el mundo actual deberíamos ver. Es una obra que permanece en la mente del espectador, que invita a la reflexión y enciende las señales de alarma. A medida que asimiles esta película y la lleves contigo, seguramente comenzará a tomar forma en tu interior una ‘herramienta (una pala)’ que te permitirá profundizar en el futuro. Es una película que te acompañará durante muchos años”.

En el encuentro publicado por Gizmodo Japón, Kojima explicó que el miedo de Digger tiene relación con situaciones familiares de la actualidad. Relacionó su experiencia con Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, y recordó El gran dictador, de Charles Chaplin. Sus referencias apuntaban al uso del humor para acercarse a asuntos graves y a las conexiones entre cine y teatro.

Hideo Kojima (Foto: Getty)

También encontró afinidades con Metal Gear Solid 2 y, al hablar de aquel videojuego, recordó su interés por la circulación de información y por la manera en que esta puede modificar la vida pública. Ambos creadores abordaron además los juicios sobre obras que algunas personas todavía no han visto o experimentado. Kojima recordó las descripciones de Death Stranding como un simple simulador de caminar. Iñárritu, por su parte, habló del riesgo de aceptar relatos ajenos sin contrastarlos con una experiencia propia.

La recepción en taquilla de Digger

Digger debutó con unos 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y unos 20 millones a escala mundial. Al concluir su segundo fin de semana, los reportes situaban su recaudación mundial en aproximadamente 35.3 millones de dólares, con 14.4 millones procedentes del mercado estadounidense. Folha, retomando información de la prensa especializada, señaló una caída cercana al 60% en el segundo fin de semana. Las estimaciones difundidas sitúan las posibles pérdidas alrededor de 245 millones de dólares.

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