Hermanos Russo prometen que ‘Avengers: Doomsday’ será muy diferente: ‘Es una reinvención completa, no lo que el público espera’

Los aclamados hermanos Russo están de vuelta con nuevas declaraciones sobre Avengers: Doomsday, la película que intentará reorganizar el caótico Universo Cinematográfico de Marvel después de varios años de tropiezos creativos y divisiones entre fanáticos. El dúo aspira a entregar algo nunca antes visto y así lo aclaran en un nuevo video publicado por AGBO, su propia empresa productora.

Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, acaba de afirmar que la próxima reunión de héroes no repetirá la fórmula que convirtió a Thanos en un gigante de la cultura pop. Esta vez el tono y la estructura se decantarán hacia un territorio inesperado.

Los Russo prometen que Avengers: Doomsday será diferente

Las declaraciones surgieron durante una charla retrospectiva sobre Capitán América: Civil War, publicada por AGBO. Ahí, Joe Russo habló sobre el futuro de la saga y dijo que Avengers: Doomsday buscará romper con las ideas preconcebidas del público:

Joe y Anthony Russo junto a Chris Evans en el set de Avengers: Infinity War

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“Doomsday es una reinvención completa”, explicó el director. “Es otro gran giro. No creo que la audiencia lo esté esperando en absoluto… lo que ocurre en la película, su tono y su temática. Se siente como otro cambio profundo para esa historia serializada”.

Marvel todavía atraviesa una etapa delicada tras producciones que dividieron opiniones como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion y The Marvels. Las nuevas películas del MCU pertenecientes a la franquicia Vengadores tienen la misión de redimir el pasado y convencer al público de que se puede terminar la Saga del Multiverso sin perder la dignidad.

¿Qué actores vuelven?

El regreso más esperado en Avengers: Doomsday es, sin duda, el de Robert Downey Jr., aunque no interpretará nuevamente a Tony Stark. El actor encarnará ahora a Victor von Doom, mejor conocido como Doctor Doom, uno de los villanos más importantes de Marvel Comics. La decisión dejó boquiabierto a todo el mundo cuando fue anunciada en San Diego Comic-Con 2024. Kevin Feige presentó el proyecto junto a los Russo y reveló que Downey regresaría al MCU convertido en antagonista principal.

También volverán Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Sam Wilson, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Florence Pugh como Yelena Belova y Paul Rudd como Scott Lang. Junto a ellos veremos a los nuevos 4 Fantásticos, liderados por Pedro Pascal, y antiguos actores de las películas de X-Men en Fox.

Patrick Stewart regresará como Charles Xavier, Ian McKellen retomará a Magneto y James Marsden volverá como Cyclops. El proyecto incluso reunirá a Alan Cumming como Nightcrawler y Rebecca Romijn como Mystique, algo que hace años hubiera sonado imposible.

Robert Downey Jr. en Iron Man de 2008

Otra de las sorpresas es el retorno de Chris Evans. Aunque Endgame parecía cerrar la historia de Steve Rogers, los Russo encontraron una manera de reincorporarlo dentro del nuevo choque multiversal que dominará la película, nos preguntamos cuál será.

¿De qué trata Avengers: Doomsday?

Marvel todavía mantiene sus secretos, pero los tráilers y breves descripciones nos hablan de una crisis multiversal donde grupos de héroes provenientes de distintas realidades deberán enfrentarse a Doctor Doom. La historia juntará a los Vengadores, Wakandianos, 4 Fantásticos, X-Men y los llamados Nuevos Vengadores. La historia parece inspirada en Secret Wars, el famoso cómic donde universos enteros colisionan hasta destruirse.

Este cambio surgió tras los problemas legales de Jonathan Majors, quien originalmente iba a convertirse en el centro de la Saga del Multiverso como Kang el Conquistador. Marvel terminó alejándose de aquella línea argumental y tuvo que reestructurar completamente Avengers 5.

Avengers: Doomsday llegará a cines el 18 de diciembre. Iba a estrenarse mucho antes, pero los retrasos derivados de las huelgas de guionistas y los cambios internos dentro de Marvel alteraron para siempre el calendario.

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