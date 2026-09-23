Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras repetición de su juicio en Nueva York

La sentencia llega después de que su condena de 2020 fuera anulada y el productor enfrentara un nuevo juicio

Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años de prisión en Nueva York por la agresión sexual de la exasistente de producción Miriam Haley, ocurrida en 2006. La nueva sentencia representa otro punto decisivo en un proceso judicial que se ha prolongado durante años y que atravesó la anulación de su primera condena y la repetición del juicio. El caso del antiguo productor de Hollywood quedó además estrechamente relacionado con la expansión mundial del movimiento #MeToo, después de que las acusaciones en su contra comenzaran a hacerse públicas en 2017.

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¿Por qué Harvey Weinstein fue condenado nuevamente en Nueva York?

La sentencia corresponde al caso de Miriam Haley, quien acusó a Weinstein de practicarle sexo oral por la fuerza en su apartamento de SoHo el 10 de julio de 2006. Haley declaró originalmente durante el juicio que llevó a la condena del productor en 2020.

Harvey Weinstein (imagen: Getty)

Sin embargo, aquella condena fue anulada cuatro años después, lo que llevó a un nuevo juicio. Haley volvió al estrado durante el proceso de 2025 y relató nuevamente lo ocurrido. El jurado finalmente declaró a Weinstein culpable de cometer un acto sexual criminal en primer grado contra ella.

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Durante la audiencia de sentencia, Haley habló sobre el impacto que ha tenido el prolongado proceso judicial. “A menudo he sentido que era yo quien estaba siendo juzgado”, declaró. También describió como “agotador y desagradable” la experiencia de testificar y señaló que enfrentó un “interrogatorio denigrante”, además de acoso y amenazas en internet.

“Este proceso ha sido la peor decisión de mi vida, para mí personalmente. Consideré retirarme muchísimas veces”, añadió.

La Fiscalía había solicitado una sentencia de 20 años

Antes de conocerse la sentencia, la fiscal adjunta Nicole Blumberg solicitó al juez Curtis Farber una condena de 20 años de prisión, además de cinco años de supervisión posterior. La fiscal argumentó que esa pena era la adecuada debido a que Weinstein no había mostrado arrepentimiento y continuaba desacreditando públicamente a sus víctimas. Como ejemplo mencionó una entrevista que el productor concedió en 2025 a Candace Owens.

Finalmente, Farber impuso una pena de 15 años. Weinstein, de 74 años, todavía enfrenta otro procedimiento en California, donde deberá recibir una nueva sentencia por la violación y agresión sexual de la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova en un hotel de Los Ángeles en 2013. Aún no se ha fijado una fecha y corresponderá a las autoridades de California determinar si esa pena se cumplirá de manera simultánea o consecutiva con la impuesta en Nueva York.

El caso Weinstein y la expansión mundial de #MeToo

Aunque el escándalo de Weinstein quedó estrechamente relacionado con #MeToo, el movimiento surgió varios años antes. La activista Tarana Burke comenzó a utilizar la expresión “Me Too” alrededor de 2006 como parte de su trabajo de apoyo a sobrevivientes de violencia sexual, especialmente niñas y jóvenes afroamericanas.

Harvey Weinstein comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan el 25 de junio, en Nueva York (Fotografía: Adam Gray/POOL Bloomberg vía AP)

El movimiento adquirió una dimensión internacional en octubre de 2017, cuando investigaciones periodísticas revelaron numerosas acusaciones de acoso y agresión sexual contra Weinstein. El 15 de octubre de ese año, la actriz Alyssa Milano utilizó las redes sociales para invitar a quienes hubieran sufrido acoso o agresión sexual a compartir la expresión “me too”, lo que contribuyó a que el hashtag se propagara rápidamente alrededor del mundo.

Las acusaciones contra Weinstein, por tanto, no dieron origen a Me Too, pero fueron uno de los principales detonantes de su expansión internacional. Casi nueve años después de aquella ola de denuncias, la sentencia de 15 años en Nueva York representa un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial contra el antiguo productor de Hollywood.

Con información de Variety.

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