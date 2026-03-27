Tom Felton revela que ya habló con el nuevo actor de Draco Malfoy: ‘Aquí estoy’

El actor Tom Felton, recordado por interpretar a Draco Malfoy en la saga cinematográfica de ‘Harry Potter’, confirmó que ya se puso en contacto con Lox Pratt, quien asumirá el mismo personaje en la nueva serie de HBO basada en los libros de J.K. Rowling. El comentario surge en medio del creciente interés por el proyecto televisivo, cuyo primer tráiler se lanzó recientemente y que busca adaptar una temporada por cada uno de los siete libros de la saga.

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Felton habló sobre el tema durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, donde explicó que consideró importante ofrecer apoyo al joven actor que ahora interpretará a uno de los antagonistas más reconocibles del universo de Hogwarts. El intérprete británico dio vida a Draco Malfoy entre 2001 y 2011 en las películas de Warner Bros., lo que le permitió experimentar de primera mano el impacto cultural que la franquicia alcanzó durante más de una década.

Tom Felton como Draco (Fotografia de Manuel Harlan)

¿Qué le dijo Tom Felton al nuevo Draco Malfoy?

Felton confirmó que sí buscó contacto con Pratt y explicó que su intención principal fue transmitir apoyo, más que ofrecer instrucciones sobre cómo interpretar al personaje. El actor destacó que el contexto en el que se desarrolla la nueva serie es muy distinto al que él vivió al inicio de los años 2000.

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“Sí, he enviado un mensaje, creo que es muy importante. Es muy diferente: estábamos ingresando cosas que no existen; ahora hay bastante peso. Así que lo último que voy a hacer es ofrecer algo más que decir: ‘Aquí está mi número de teléfono. Aquí está mi dirección’. A sus padres, a él y a cualquier otra persona que esté allí.”

Felton añadió que no pretende influir en la interpretación del personaje, ya que considera que cada actor debe construir su propio camino dentro de la franquicia. En ese sentido, subrayó que la experiencia de Pratt será distinta a la suya, especialmente por el peso que ahora tiene la saga dentro de la cultura popular.

“Diviértete al máximo, toma todas las fotos que puedas, roba todos los accesorios que puedas; valdrán una fortuna. Pero también, si necesitas palabras de aliento o tienes alguna pregunta, aquí estoy.”

Cómo han pasado los años…

Durante la conversación, Felton también reflexionó sobre cómo ha cambiado el entorno en el que se producen este tipo de proyectos. Cuando él y sus compañeros comenzaron a filmar la primera película, no existían las redes sociales, o al menos no como ahora. Eso lo llevó a reflexionar cómo las películas fueron rodadas como en la vieja escuela:

“Literalmente existían cámaras de celuloide. El otro día me costó un poco entenderlo, alguien me preguntó: ‘¿Cómo se rodaron las películas?’ Y yo le respondí: ‘¿Fue en celuloide?’ Y pensé: ‘Por supuesto que fue en celuloide’.”

El vínculo entre el elenco original y la nueva generación de ‘Harry Potter’

Felton no es el único integrante del elenco original que ha mostrado cercanía con la nueva adaptación. Según el propio actor, figuras como Daniel Radcliffe y Rupert Grint también han enviado mensajes de apoyo a los nuevos intérpretes que formarán parte de la serie de HBO.

Lox Pratt como Draco Malfoy en la nueva serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

Actualmente, Felton continúa vinculado al universo de la franquicia a través del teatro, donde interpreta una versión adulta de Draco Malfoy en la obra ‘Harry Potter and the Cursed Child’ en Broadway. Por su parte, Radcliffe también se encuentra presentando una obra en la misma zona teatral, aunque el intérprete del “Niño que vivió” se ha alejado de la franquicia de forma más marcada.

La nueva serie de ‘Harry Potter’ tiene previsto estrenarse en Navidad de 2026 y busca ofrecer una adaptación más extensa de los libros, con una temporada dedicada a cada novela. Mientras el proyecto continúa generando expectativa, el apoyo de Felton confirma que el vínculo entre la generación original y la nueva etapa de la franquicia sigue presente, al menos en términos de acompañamiento y experiencia compartida.

Con información de Variety.

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