‘Harry Potter’ tendrá dos nuevos libros antes del reboot televisivo de HBO

El universo de ‘Harry Potter’ tendrá dos nuevos lanzamientos editoriales antes del estreno del reboot televisivo de HBO. Mientras la nueva adaptación de la saga avanza como uno de los proyectos más esperados de la plataforma, Bloomsbury Publishing prepara la llegada de dos mini-guías ilustradas dedicadas a personajes muy queridos por los lectores y espectadores. Los libros forman parte de la colección ‘Pocket Potters’ y buscan ampliar detalles del Wizarding World con un tono accesible para públicos jóvenes, aunque también con información pensada para fans de larga trayectoria.

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¿De qué tratan los nuevos libros de ‘Harry Potter’?

Los dos nuevos títulos son ‘Pocket Potters: Hagrid’ y ‘Pocket Potters: Dobby’. Como indican sus nombres, cada entrega estará dedicada a explorar aspectos particulares de Rubeus Hagrid y Dobby, dos personajes que ocupan un lugar importante en la saga creada por J.K. Rowling.

Interior del nuevo libro de Hagrid (imagen: Bloomsbury)

La colección está planteada como una serie de guías breves, ilustradas y autónomas, con datos curiosos, momentos de la historia y preguntas relacionadas con cada personaje. En el caso de Hagrid, el libro abordará detalles como qué guarda en sus bolsillos y qué ocurre con sus famosos rock cakes. En el de Dobby, el enfoque estará en elementos asociados al elfo doméstico, como su gusto por los calcetines y la forma en que llegó a trabajar en Hogwarts.

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‘Dobby: : Pocket Potters’ (imagen: Bloomsbury)

Aunque los libros parecen dirigidos principalmente a lectores jóvenes, MovieWeb señala que la serie también incluye pequeños datos nuevos para adultos que han seguido la franquicia durante años. La intención no es reemplazar las novelas principales ni presentar una nueva línea narrativa de gran escala, sino sumar material complementario para quienes buscan regresar al Wizarding World antes de la nueva serie.

¿Cuándo salen y quiénes participan en las mini-guías?

‘Pocket Potters: Hagrid’ y ‘Pocket Potters: Dobby’ llegarán a librerías el 13 de agosto en Reino Unido. Ambas entregas son publicadas por Bloomsbury Publishing, la editorial original de las novelas de ‘Harry Potter’ en ese territorio.

Las ilustraciones de ‘Pocket Potters: Hagrid’ estarán a cargo de Olia Muza, quien también trabajó en ‘Pocket Potters: Ron Weasley’ y ‘The Harry Potter Wizarding Almanac’. Por su parte, Helen Brady ilustró ‘Pocket Potters: Dobby’ y también participa en la futura guía dedicada a Luna Lovegood.

La colección ya cuenta con entregas centradas en Hermione Granger, Harry Potter, Ron Weasley y Albus Dumbledore. Después de Hagrid y Dobby, la siguiente figura contemplada dentro de la línea será Luna Lovegood. J.K. Rowling aparece como autora de las entregas de ‘Pocket Potters’, de acuerdo con la información disponible.

El reboot de HBO sigue en camino

Los nuevos libros llegan en medio de una etapa de expansión para la franquicia. El reboot televisivo de HBO sigue previsto para estrenarse en Navidad en HBO y HBO Max, con una primera temporada de ocho episodios dedicada a adaptar el primer libro.

Harry Potter en la nueva serie (imagen: HBO Max)

El proyecto fue anunciado como una adaptación serializada de los siete libros principales, con la intención de cubrir una temporada por novela. MovieWeb también reporta que la segunda temporada ya recibió luz verde y que su rodaje comenzaría en agosto, como parte de una estrategia para reducir los espacios entre filmaciones y evitar que el elenco infantil crezca demasiado rápido en comparación con sus personajes.

Además de la serie, la franquicia ha tenido otros lanzamientos recientes en formato de audio. El año pasado comenzaron nuevas adaptaciones dramatizadas de los siete libros, con un reparto de más de 150 actores, y Spotify incorporó los audiolibros narrados por Jim Dale y Stephen Fry. En ese catálogo también aparecen títulos complementarios como ‘The Tales of Beedle the Bard’, ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ y ‘Quidditch Through the Ages’.

Con ‘Pocket Potters: Hagrid’ y ‘Pocket Potters: Dobby’, la franquicia suma dos piezas editoriales menores, pero estratégicas, para mantener activa la conversación antes del regreso televisivo de Hogwarts.

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