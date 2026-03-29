‘Harry Potter’: HBO ya está desarrollando la temporada 2 de la serie pero confirma que los estrenos no serán anuales

La nueva serie de Harry Potter apenas se encamina hacia su debut y HBO ya está moviendo piezas para el siguiente curso escolar. La compañía quiere evitar una pausa demasiado larga entre entregas, aunque al mismo tiempo confirma que este proyecto es tan grande que no podrá sostener un calendario de estreno cada año.

Esta adaptación, que llevará a la pantalla las siete novelas sobre el niño que sobrevivió, no quiere perder impulso ni permitir que el tiempo se vuelva su peor enemigo, sobre todo porque el reparto infantil crecerá frente a la cámara. Aun así, HBO prefiere una maquinaria más lenta antes que una carrera apresurada que desgaste la producción.

Casey Bloys y la temporada 2 de Harry Potter

Casey Bloys, jefe de HBO, fue quien confirmó que la segunda temporada ya se está escribiendo. Su intención es que no exista una separación enorme entre temporadas, aunque también dejó claro que Harry Potter no seguirá una ruta anual. El volumen de trabajo, los sets, los efectos y el cuidado general del proyecto vuelven inviable ese ritmo:

Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter

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“Nuestro objetivo es no tener un intervalo muy largo, sobre todo porque los niños están creciendo. No será algo anual; la serie es demasiado grande y ambiciosa. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada.”

Durante mucho tiempo, el plan de adaptar un libro por temporada sonó como una promesa soñada; un tomo por año y un niño por curso. La realidad industrial es otra. Filmar una fantasía de esta escala, con criaturas, partidos de quidditch, locaciones de estudio y un reparto juvenil en crecimiento, exige una logística más pesada y más trabajo para pequeños actores que no tienen ni 13 años.

Un viaje mágico a Hogwarts

La primera temporada llevará por título Harry Potter y la Piedra Filosofal, tendrá ocho episodios y se estrenará a finales de este año en HBO Max. El teaser oficial apareció el pasado 25 de marzo y, en apenas 48 horas, acumuló 277 millones de reproducciones, suficiente para convertirse en el avance más visto en la historia de HBO y HBO Max.

La serie está encabezada por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron. Junto a ellos aparecen John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid. El reparto suma además a nombres como Paul Whitehouse, Luke Thallon, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson; es decir, habrá rostros veteranos y nuevos.

En el frente creativo, Francesca Gardiner funge como, showrunner, guionista principal y productora ejecutiva, con Mark Mylod dirigiendo varios episodios. La producción corre a cargo de HBO, Warner Bros. Television, Brontë Film and TV y Heyday Films, con J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman en la producción ejecutiva. La filmación arrancó en Leavesden, el mismo territorio industrial donde nacieron las películas.

Arabella Stanton como Hermione Granger

La trama de esta primera etapa seguirá a Harry en su llegada a Hogwarts, su amistad con Ron y Hermione, y el descubrimiento de un pasado que todavía lo persigue. El teaser mostró la carta de admisión, el tren, los Dursley, a Hagrid, a Snape, el Sombrero Seleccionador, Ollivander y varios pasajes que remiten a la primera novela. HBO la vende como una adaptación fiel, con más espacio para respirar que el cine.

Los grandes estrenos de HBO

HBO lleva años alternando proyectos que se hagan virales, aunque pocas veces logra llevar sus lanzamientos con aspiraciones anuales. Succession, por ejemplo, estrenó su primera temporada en 2018, la segunda en 2019, la tercera en 2021 y la cuarta en 2023, una ruta atravesada por los retrasos de la pandemia y por la escala volátil de la serie.

Con las fantasías grandes el compás es todavía más espaciado. La Casa del Dragón debutó en 2022 y regresó con su segunda entrega hasta junio de 2024. The Last of Us estrenó en 2023 y su segunda temporada llegó en abril de 2025. Harry Potter, entonces, entra en la tradición de lapsos más largos entre capítulos de una misma saga.

Quizá la excepción sea El Caballero de los Siete Reinos, una serie de escala “menor” en términos de producción, cuyas temporadas sí podrían estrenarse de manera anual.

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