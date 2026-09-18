‘Harry Potter’: Hans Zimmer explica por qué la música será completamente diferente a la de las películas

Aunque se han mostrado elementos visuales de la serie que recuerdan a las películas, la música será diferente

La nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO conservará varios elementos reconocibles del mundo creado por J.K. Rowling, pero su música buscará tomar una dirección muy distinta a la de las películas. Hans Zimmer, encargado de componer para la adaptación televisiva, explicó que no pretende imitar el trabajo de John Williams y que, precisamente por el peso de ese legado, su objetivo será construir una identidad sonora propia para la serie.

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¿Por qué Hans Zimmer quiere alejarse de la música de John Williams?

Durante una entrevista con Collider, Zimmer habló sobre la dificultad de trabajar en una franquicia cuya música está fuertemente asociada con otro compositor. En el caso de ‘Harry Potter’, Williams creó la banda sonora de las primeras tres películas y dejó algunos de los temas más reconocibles de toda la saga.

Hans Zimmer (imagen: Invision/AP)

“No puedo escribir como John Williams, pero incluso si pudiera, intentaría mantenerme lo más alejado posible y tratar de ser original.”

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El compositor considera que intentar reproducir el estilo de Williams sería contraproducente. En lugar de competir directamente con esas composiciones, prefiere utilizar la nueva adaptación como una oportunidad para encontrar otro lenguaje musical.

La situación tampoco es completamente nueva para Zimmer. En 2013 compuso la música de ‘Man of Steel’, una película de Superman que llegó décadas después de que Williams estableciera otra de las bandas sonoras más icónicas del cine de superhéroes.

‘Man of Steel’ le enseñó a enfrentar ese tipo de presión

Zimmer recordó que durante la producción de ‘Man of Steel’ pasó meses preocupado por tener que trabajar después de Williams.

“No lo sé. No puedo hacer esto. No puedo hacerlo porque es John Williams. John Williams es… ¡es genial! ¡Es genial!”, recordó sobre aquella etapa.

En ese proyecto, Christopher Nolan participaba como productor y Zack Snyder estaba detrás de la dirección. Zimmer contó que Snyder terminó visitándolo cuando todavía no estaba seguro de qué camino tomar con la música.

La presión disminuyó cuando Snyder le dijo: “Hans, era solo una película. Esto es solo una película.”

Zimmer explicó que esa frase terminó siendo liberadora porque le permitió dejar de pensar tanto en las comparaciones y regresar a la razón por la que compone para cine: su gusto por las películas y por experimentar con la música dentro de ellas.

‘Hedwig’s Theme’ seguirá siendo una referencia inevitable

Paapa Essiedu como Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

Williams compuso la música de las primeras tres películas de ‘Harry Potter’, estrenadas entre 2001 y 2004. Su trabajo estableció buena parte de la identidad sonora de la franquicia, especialmente gracias a ‘Hedwig’s Theme’, pieza que terminó apareciendo a lo largo de todas las películas.

La importancia de ese tema hace que cualquier nueva composición relacionada con ‘Harry Potter’ inevitablemente sea comparada con el trabajo original. Zimmer, sin embargo, parece decidido a evitar una repetición directa.

Aunque los avances publicados por HBO han mostrado escenarios, vestuario y elementos visuales que recuerdan a las adaptaciones cinematográficas, la música será uno de los aspectos en los que la serie buscará marcar una diferencia más clara.

La primera temporada de ‘Harry Potter’ llegará a HBO cerca de Navidad de 2026, con una banda sonora que, según Zimmer, intentará alejarse todo lo posible del camino establecido por Williams.

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