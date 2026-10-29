Halle Berry pierde la custodia física principal de su hijo y un juez le prohíbe las visitas nocturnas

Halle Berry, ganadora del Oscar por ‘Monster’s Ball‘ y reconocida por interpretar a Tormenta en la franquicia ‘X-Men‘, sufrió un importante revés judicial en la disputa por la custodia de su hijo de 13 años. De acuerdo con información exclusiva de TMZ, un juez otorgó la custodia física principal del menor a su exesposo, Olivier Martinez, y determinó que la actriz ya no podrá tener visitas nocturnas. La resolución llega después de semanas de enfrentamientos legales, acusaciones de agresión y declaraciones ante el tribunal.

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¿Por qué Halle Berry perdió la custodia física principal de su hijo?

Según TMZ, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, confirmó que su cliente tendrá la custodia física principal de Maceo, hijo de ambos actores. Los representantes legales de Berry habían solicitado restablecer el régimen de custodia al 50%, pero el juez rechazó la petición. Baghdaserians calificó la resolución como una “enorme victoria” para Martinez, después de que el tribunal examinara pruebas relacionadas con la crianza del menor.

Olivier Martinez y Halle Berry (imagen: © FilmMagic)

Sin embargo, Berry no perdió todos sus derechos parentales. Su representante aclaró que conserva la custodia legal compartida y tiene la facultad de tomar la decisión final cuando ambos padres no logran ponerse de acuerdo.

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La actriz también obtuvo una resolución favorable: el juez disolvió la orden de restricción por violencia doméstica solicitada anteriormente por Martinez. Las nuevas disposiciones sobre la custodia física permanecen vigentes, aunque el conflicto judicial todavía no concluye.

Las acusaciones de agresión y el testimonio de su hijo

La disputa alcanzó un punto crítico a principios de octubre, cuando Martinez acusó a Berry de haber sujetado del cuello y estrangulado a Maceo durante un altercado ocurrido el 26 de septiembre. La actriz negó las acusaciones y sostuvo que ambos estaban jugando físicamente. También señaló que su exesposo había influido en la percepción del menor sobre ella.

El enfrentamiento llegó a los tribunales cuando Martinez solicitó una orden de restricción y pidió que Maceo declarara. Berry intentó impedir su participación, argumentando que su exesposo había preparado al adolescente para testificar. Finalmente, el menor declaró en una audiencia privada, sin la presencia de sus padres.

La controversia también llegó a Instagram cuando apareció una publicación en la cuenta de Berry sobre la relación entre los hijos y sus padres. Personas cercanas a la actriz aseguraron a TMZ que ella no había realizado la publicación y que investigaban un posible acceso no autorizado.

Una disputa que comenzó años antes

Berry y Martinez contrajeron matrimonio en 2013 y anunciaron su separación en 2015. Su divorcio concluyó hasta agosto de 2023, cuando acordaron compartir la custodia de Maceo.

Halle Berry (imagen: ZUMAPRESS.com / MEGA)

Sin embargo, durante 2024 surgieron nuevos desacuerdos relacionados con la educación y el apoyo profesional que recibía el menor. Berry acusó a Martinez de obstaculizar determinadas intervenciones, mientras él rechazó sus señalamientos.

La actriz, quien también protagonizó ‘Die Another Day’, ‘Catwoman‘ y ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum‘, había solicitado anteriormente obtener la custodia exclusiva. Aunque el fallo representa un revés importante para Berry, la disolución de la orden de restricción no equivale a una conclusión definitiva sobre todas las acusaciones. Por ahora, Martinez conserva la custodia física principal y la actriz mantiene determinados derechos de decisión sobre su hijo.

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