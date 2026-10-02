Halle Berry es acusada de abuso infantil por su exesposo

La actriz Halle Berry enfrenta una acusación de presunto maltrato físico presentada por su exesposo, Olivier Martinez, dentro de una disputa por la custodia de su hijo. El actor acudió a los tribunales para solicitar cambios en los acuerdos familiares. La defensa de Berry rechazó los señalamientos, que todavía deben ser examinados mediante el procedimiento judicial correspondiente.

¿Qué dice la acusación contra Halle Berry?

Este caso involucra a Maceo, el hijo de 12 años que ambos comparten. Según documentos consultados por People, Martinez solicitó una orden de restricción temporal y la custodia exclusiva. La petición introduce nuevas acusaciones a la relación, misma que ya había requerido acuerdos judiciales sobre crianza y apoyo económico después de la separación de los actores.

Martinez sitúa el episodio más reciente el sábado 26 de septiembre y en su declaración sostiene que Berry sujetó al menor por el cuello y lo asfixió durante una discusión. También afirma que su hijo lo llamó para pedirle que fuera a recogerlo. La solicitud viene con señalamientos sobre otros presuntos incidentes ocurridos en años anteriores; Martinez asegura que hubo agresiones físicas contra el niño y conductas de abuso verbal y emocional hacia él. Su abogado declaró a People: “Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar del niño”.

Halle Berry en John Wick 3: Parabellum (Foto: IMDb)

Entre los materiales rescatados por People se encuentran mensajes que Martinez atribuye a Berry, relacionados con desacuerdos sobre disciplina y autoridad parental. El actor también alega que ella restó importancia a episodios anteriores al describirlos como juegos.

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La abogada de Berry, Marina Beck, negó las acusaciones y las calificó de infundadas, informó Page Six:

“En cierto modo, la presentación de hoy no resulta del todo inesperada viniendo de una persona con un historial ampliamente documentado de comportamiento errático, posesivo y violento. Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta indignante por parte del señor Martinez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que esto la desanime de seguir luchando por el bienestar de Maceo y de brindarle el amor y el apoyo que necesita.”

El mismo medio informó que el tribunal concedió una orden temporal que exige a Berry mantenerse a unas 100 yardas de Martinez y limita sus visitas con Maceo a dos días por semana y fines de semana alternos. La siguiente audiencia quedó fijada para el 16 de octubre.

Lo que pasó en 2024

Los desacuerdos sobre la crianza ya habían llevado a Berry y Martinez a buscar asistencia profesional, cuando en mayo de 2024 acordaron participar en terapia de coparentalidad. Ambos buscaron resolver conflictos y mejorar la forma en que compartían las responsabilidades relacionadas con su hijo.

Halle Berry en Gothika (Foto: IMDb)

El plan contemplaba una sesión individual para cada padre y, posteriormente, al menos seis sesiones conjuntas. Van Hunt, pareja de Berry, tenía permitido formar parte de los encuentros compartidos. Después de la sexta sesión, el profesional encargado debía determinar si convenía continuar con el proceso. Una fuente consultada por People afirmó que los actores tenían modos de crianza muy distintos y que compartir esa responsabilidad había sido difícil. También aseguró que ambos querían a su hijo.

El acuerdo de divorcio y custodia alcanzado en 2023 estableció custodia legal conjunta y una pensión mensual de 8 mil dólares a cargo de Berry. También contempló un pago adicional equivalente al 4.3% de los ingresos que superaran los dos millones de dólares, además de gastos escolares y actividades extracurriculares.

¿Halle Berry aparecerá como Tormenta en Avengers: Doomsday?

En el terreno profesional, Berry había descartado su participación en Avengers: Doomsday meses antes de estas noticias familiares. “Aunque me entristece no estar en Doomsday esta vez, habrá otras oportunidades”, declaró a ScreenRant en febrero.

El reparto anunciado sí incluye a varios intérpretes de las películas de X-Men producidas por Fox hace varios años. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer estarán presentes; Channing Tatum también figura en la lista oficial. La película se estrena el 18 de septiembre.

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