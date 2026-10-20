Gwyneth Paltrow protagonizará ‘The Apology’: Todo sobre la nueva serie de A24 en Netflix

Se desveló que Gwyneth Paltrow protagonizará The Apology, una serie de suspenso de A24 y Cut To que llegará a Netflix, de acuerdo con nueva información de Deadline. El proyecto contará con Thomas Vinterberg en la dirección y representa un nuevo compromiso televisivo para la actriz, quien había reducido su actividad frente a las cámaras. […]

Se desveló que Gwyneth Paltrow protagonizará The Apology, una serie de suspenso de A24 y Cut To que llegará a Netflix, de acuerdo con nueva información de Deadline. El proyecto contará con Thomas Vinterberg en la dirección y representa un nuevo compromiso televisivo para la actriz, quien había reducido su actividad frente a las cámaras.

¿Qué sabemos de The Apology, lo nuevo de Gwyneth Paltrow?

Aunque Paltrow ya había trabajado en televisión, esta producción será su primer papel protagónico en una serie. Anteriormente participó como actriz regular de reparto en The Politician, también de Netflix, y tuvo intervenciones recurrentes en Glee. Netflix ya autorizó dos temporadas y en llas Paltrow interpretará a Evelyn Amspoker, una mujer cuyo hijo fue asesinado 18 años antes. El crimen permaneció sin resolver y atrajo la atención nacional; la aparición de un desconocido que confiesa su responsabilidad parece ofrecer, finalmente, una respuesta para Evelyn y su esposo, Caleb, después de una espera que abarcó buena parte de sus vidas.

Cuando la pareja descubre que el responsable podría recibir una pena menor, decide actuar por cuenta propia. Unos padres que han esperado justicia durante años se enfrentan a una resolución que consideran insoportable. Joe Murtagh escribirá la serie y será su responsable creativo. Vinterberg, director de Una ronda más, hará con The Apology su debut como realizador en la televisión estadounidense. Ambos participarán además como productores ejecutivos, junto con Paltrow y Joe Hipps.

Gwyneth Paltrow en Amor ciego (Foto: IMDb)

Durante los últimos años, Paltrow había dedicado buena parte de su atención a Goop, su empresa de estilo de vida, y había mantenido una presencia bastante limitada en la actuación. El encargo de dos temporadas representa un compromiso narrativo más prolongado que una aparición como invitada o un papel secundario ocasional. Deadline señala que Netflix adquirió el proyecto en una negociación competitiva y que la plataforma declinó comentar su información; por el momento no hay fecha de estreno.

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Controversia de Gwyneth Paltrow

Paltrow regresa a los tabloides varios meses después de ser criticada por participar en una campaña inmobiliaria en Israel. En junio apareció como imagen de 51 Park, un desarrollo residencial de lujo en Herzliya, al norte de Tel Aviv. La publicidad fue realizada para el proyecto de la empresa Aviv Melisron y provocó cuestionamientos en redes sociales.

El comercial mostró a la actriz en una rutina relacionada con una vida de lujo y destaca el atractivo de los edificios cercanos a un parque; su remate revela que el destino promocionado está en Herzliya. La campaña utiliza imágenes de comodidad y exclusividad, elementos que sus críticos contrastaron con el genocidio y la crisis humanitaria que atraviesa la población de Gaza.

Foto: Getty

Entre quienes cuestionaron la campaña estuvo la activista Alana Hadid, además, Euronews también recogió las críticas de Livia Giuggioli, quien explicó que había cancelado una visita prevista de Paltrow a su granja en Italia. “Acabamos de cancelarla porque lo que hizo es completamente inaceptable”, afirmó.

La campaña también recibió apoyo en The Times of Israel, medio que citó a la publicista Bertha Merikanskas, quien defendió que Paltrow participara en un proyecto israelí pese a la presión pública. El mismo artículo señaló que sus representantes no respondieron a una solicitud de comentarios para aquel reporte de junio.

Reestructuración de Netflix

La adquisición de la serie toma lugar durante una reorganización de Netflix. La compañía anunció la salida de Bela Bajaria de la dirección de contenidos y su sustitución por Peter Rice, antiguo ejecutivo de Disney y Fox. Hoy también se conoció la salida de Dan Lin, responsable de la división cinematográfica. Son cambios en puestos que intervienen en la selección y desarrollo de proyectos.

A los movimientos directivos se añadió un recorte de aproximadamente mil trabajadores, equivalente a cerca del 6% de la plantilla global, según Business Insider. Deadline atribuye la operación a Jinny Howe, responsable de series de ficción para Estados Unidos y Canadá, e indica que mantuvo comunicación con el codirector ejecutivo Ted Sarandos.

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