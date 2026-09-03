‘God of War’: Dave Bautista revela cómo se está preparando para interpretar a Kratos

Dave Bautista ya comenzó su transformación para interpretar a Kratos en la muy esperada adaptación televisiva de God of War en Prime Video. El antiguo campeón de lucha libre compartió los primeros resultados de su entrenamiento físico, una preparación que tendrá que devolverle parte del volumen muscular que sacrificó al buscar papeles en Hollywood desapegados del típico gigante que resuelve problemas con los puños, intimidando a cuanto ser se cruce en su camino.

¿Qué reveló Dave Bautista en Instagram?

El actor de 57 años apareció en un nuevo video, se quitó la playera que traía puesta, flexionó los brazos frente a la cámara y terminó el contenido con un rugido digno del Fantasma de Esparta. La publicación permitió observar que su físico ya comenzó a cambiar, aunque Bautista todavía considera que necesita varias semanas para alcanzar la imagen que necesita para encarnar al personaje. “Tercera semana de vuelta al entrenamiento con pesas. Dos meses más para llegar a donde necesito estar. ¡Es como andar en bicicleta!”, comentó.

Su incorporación a la serie se confirmó el pasado 20 de agosto, después de que Ryan Hurst sufriera un desgarro de bíceps durante la filmación de la primera temporada. La lesión necesitaba cirugía y podía aplazar la reanudación del trabajo hasta 2027. Prime Video no pudo tolerar algo así y optó por reemplazar al protagonista, por lo cual las escenas grabadas con Hurst tendrán que realizarse nuevamente con Bautista bajo la piel ceniza de Kratos.

Dave Bautista presumió en Instagram su preparación para el rol de Kratos

Bautista había perdido alrededor de 34 kilogramos tras superar los 136 durante la preparación de Llaman a la puerta, y explicó que se sentía más cómodo con un cuerpo menos voluminoso. Kratos le exige recuperar músculo, aunque su experiencia con pesas y varios deportes de alto rendimiento le ofrecen una base que pocos actores poseen.

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¿De qué tratará la serie de God of War?

La producción abarcará la etapa nórdica de la franquicia, presentada en los videojuegos God of War de 2018 y God of War Ragnarök. Kratos vive lejos de Grecia y carga con los recuerdos de la violencia que definió su pasado. Su nueva batalla consiste en criar al pequeño Atreus, interpretado por Callum Vinson, sin enseñarle a repetir cada uno de sus errores. “El padre y el hijo, Kratos y Atreus, emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A lo largo de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor, y Atreus intenta enseñar a su padre a ser un mejor ser humano”, dice la sinopsis oficial.

Prime Video ordenó dos temporadas que serán filmadas una detrás de otra, decisión ambiciosa que permitirá desarrollar tanto la relación familiar como los conflictos con el panteón nórdico. La producción comenzó en Vancouver en febrero, aunque el cambio de protagonista obligará al equipo a repetir material ya realizado. Ronald D. Moore lidera el proyecto como showrunner.

La plataforma todavía no ha comunicado una fecha de estreno, pues el periodo adicional de entrenamiento de Bautista y la necesidad de rehacer escenas nos dan la certeza de que el regreso al set requerirá mucha paciencia.

Dave Bautista, el mejor actor-luchador y sus futuros proyectos

Dave Bautista en Blade Runner 2049 (Foto: IMDb)

Tras convertirse en una figura de WWE, Bautista buscó personajes que aprovecharan su imponente físico y le permitieran explorar emociones profundas del espectro humano. Drax fue la puerta que cambió su carrera. El actor interpretó al guerrero en Guardianes de la Galaxia, sus dos secuelas y varias producciones de Avengers. Bajo todas las bromas y la montaña de músculos descubrimos a un personaje atravesado por la pérdida de su familia.

Blade Runner 2049 confirmó que podía ser mucho más que un alivio cómico y hasta Denis Villeneuve volvió a llamarlo para interpretar a Glossu Rabban en Dune y Dune: Parte Dos, ahora convertido en un integrante brutal de la casa Harkonnen. Glass Onion: Un misterio de Knives Out le permitió burlarse del estereotipo masculino mediante Duke Cody, un creador de contenido musculoso, presumido y bastante menos brillante de lo que imagina.

Bautista participará en Road House 2 junto a Jake Gyllenhaal, bajo la dirección de Ilya Naishuller. También interpretará al temible Kurgan en la nueva versión de Highlander, dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Henry Cavill.

Con información de Variety.

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