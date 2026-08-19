‘Ghost Market’: Todo lo que sabemos de la primera película de horror de Pixar

Tras consumir accidentalmente un plato destinado a los muertos, Kyle se convierte parcialmente en fantasma

Pixar se prepara para explorar de forma directa el terreno sobrenatural con ‘Ghost Market’, una aventura animada que llegará a los cines en 2028 y que el estudio ha presentado como su primera película de fantasmas. El proyecto, dirigido por Jesse Andrews y Trevor Jimenez, combinará elementos de horror familiar, comedia y folclore asiático a través de la historia de un adolescente que termina atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque todavía faltan casi dos años para su estreno, Disney y Pixar ya revelaron su premisa, los primeros detalles de su protagonista y parte del material durante D23.

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¿De qué trata ‘Ghost Market’?

La historia sigue a Kyle, un adolescente de Chicago, aspirante a creador de contenido y aficionado a la comida que viaja a Hawái acompañado de su madre. Pete Docter, director creativo de Pixar, lo describió durante D23 de la siguiente manera:

Logo de ‘Ghost Market’ (Fotografía: Variety)

“Kyle es un adolescente de Chicago que habla rápido y es creador de contenido.”

Durante una salida nocturna en busca de comida, Kyle encuentra ʻOno Market, un establecimiento escondido en North Shore, Oahu, que no atiende a personas vivas, sino a espíritus perdidos atrapados entre la vida y la muerte.

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La sinopsis oficial explica que Kyle entra accidentalmente al lugar y consume un plato preparado para los muertos, provocando que se convierta parcialmente en fantasma. A partir de ahí tendrá que trabajar para recuperar su condición normal mientras se enfrenta a entregas paranormales y una cocina habitada por espíritus.

“Para volver a la normalidad, tendrá que lidiar con entregas paranormales, largas horas en una cocina embrujada y, lo más aterrador de todo… su propia familia.”

Docter resumió el descubrimiento del protagonista con otra frase: “Ha descubierto la encrucijada entre los vivos y los muertos.”

De serie para streaming a largometraje de Pixar

‘Ghost Market’ no nació originalmente como una película. En marzo de 2026, The Wall Street Journal informó sobre el proyecto cuando todavía era conocido como ‘Ono Ghost Market’ y estaba siendo desarrollado inicialmente como una serie para streaming.

Pixar posteriormente decidió convertir la historia en un largometraje destinado a salas de cine. El título también fue reducido a ‘Ghost Market’, aunque el restaurante sobrenatural dentro de la historia conserva el nombre ʻOno Market.

El proyecto toma inspiración de folclore y mitologías asiáticas relacionadas con fantasmas hambrientos y espacios donde pueden encontrarse vivos y muertos. Pixar ha descrito oficialmente la producción como su primera “ghost movie”, mientras medios especializados en horror como Bloody Disgusting la han presentado como la primera incursión del estudio en el horror familiar.

El teaser mostrado durante D23 también recurre a elementos propios del género, incluyendo espacios oscuros, comida que parece cobrar vida y situaciones sobrenaturales combinadas con humor.

¿Quién está detrás de la película y cuándo se estrena?

‘Ghost Market’ (imagen: Pixar)

La dirección está compartida por Trevor Jimenez y Jesse Andrews. Jimenez dirigió ‘Weekends’, cortometraje nominado al Oscar en 2019, mientras Andrews participó como guionista en ‘Hoppers’.

La producción está a cargo de Becky Neiman-Cobb, quien produjo junto con Domee Shi el cortometraje ‘Bao’, ganador del Oscar en 2019. Pixar señala actualmente la primavera de 2028 como ventana oficial de lanzamiento.

Por ahora, el estudio no ha revelado quién interpretará a Kyle ni ha anunciado el reparto completo. Tampoco se conoce cuánto material de la versión originalmente concebida para televisión permanecerá en el largometraje definitivo.

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