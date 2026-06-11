George Clooney dice que Callum Turner debe ser el próximo James Bond: ‘ Es alto, guapo, encantador y británico’

Callum Turner, recién casado con Dua Lipa y con varios estrenos en puerta, es una de las estrellas cuyo nombre se agita con más fuerza alrededor del futuro de James Bond. George Clooney, quien lo dirigió en Remando como un solo hombre, lo señala como una de sus opciones ideales para ocupar el lugar que dejó Daniel Craig. No olvidemos que Amazon MGM ya inició la búsqueda del nuevo 007 para una etapa que dirigirá Denis Villeneuve.

¿Por qué George Clooney quiere que Callum Turner sea James Bond?

Clooney habló de Turner como parte de un nuevo perfil del actor publicado por The Hollywood Reporter y lo enmarca dentro de una generación que intenta abrirse paso por la actual industria fragmentada de cine. Para Clooney, hoy cuesta más fabricar estrellas de cine porque los estudios protegen menos a los talentos jóvenes y las redes vuelven más vulnerable cualquier ascenso.

El actor y director dijo que productores y realizadores se preguntan todo el tiempo quién puede cargar una película. Es ahí donde Clooney tiene una respuesta inmediata para la siguiente era de James Bond en la pantalla grande: Callum Turner, quien cumple todos los requisitos necesarios para tomar el manto 007, al menos desde la perspectiva del veterano actor:

Callum Turner en su boda con Dua Lipa

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“Espero que Callum termine siendo el próximo Bond. Creo que sería un gran James Bond. Es alto, guapo, encantador y británico, así que es el candidato perfecto para interpretar al personaje”.

¿Qué dice Callum Turner sobre los rumores de ser el próximo 007?

Claro que Turner no quiso alimentar la maquinaria del rumor y aseguró no tener mayores detalles sobre lo que Amazon MG está preparando para el personaje: “Sé tanto como tú; de verdad, sé tanto como tú. No voy a hacer comentarios sobre eso”. También describió lo raro que resulta estar en una carrera que quizá ni siquiera existe para él:

“Te diré qué es lo divertido de lo de Bond: incluso tus mejores amigos te preguntan, gente que no te ha escrito en diez años te manda mensajes, y tú no sabes nada. Es algo muy extraño, algo que está pasando y a la vez no está pasando nada. Genuinamente no sé nada. Simplemente me parece bastante divertido”.

El actor de 36 años aparece entre los favoritos de mercados de apuestas y rumores de la industria, junto a estrellas como Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Tom Francis. Aun así, Amazon MGM no ha anunciado al nuevo protagonista de la franquicia. La nueva película de Bond será dirigida por Denis Villeneuve, con Steven Knight en el guion y David Heyman junto a Amy Pascal como productores.

La boda de Callum con Dua Lipa

Amal y Geroge Clooney

Después de un par de años de relación, la pareja se casó el pasado 31 de mayo en una ceremonia íntima en Old Marylebone Town Hall, en Londres. La celebración continuó después en Sicilia, con un evento de varios días a la que asistieron Elton John, Charli XCX, Mark Ronson y otras enormes celebridades. “Queremos asegurarnos de estar juntos todo lo posible”, dijo Turner al referirse a la forma en que Dua y él manejan sus calendarios.

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La nueva película de Callum

One Night Only, comedia romántica de Universal dirigida por Will Gluck, responsable de Easy A y Con todos menos contigo, es la nueva película de Callum Turner que llegará a cines el 7 de agosto con Monica Barbaro como co-protagonista. La historia trata a “dos dos solteros de Nueva York que se atraen durante la única noche del año en que las personas no casadas pueden tener sexo legalmente”. Sobre la premisa de la cinta, Callum comentó:

“Si te permites aceptar lo absurdo de todo esto, te divertirás. No seas tan estricto con las reglas; de lo contrario, ve a ver otra cosa. Ve a ver un documental”.

Con información de Vogue.