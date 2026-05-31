Dua Lipa y Callum Turner, uno de los favoritos para ser el nuevo James Bond, se casan en Londres: Todo sobre la boda

Muchos fans lo esperaban (no tan pronto, quizá) y ahora Dua Lipa y Callum Turner ya son esposos. La cantante británica y el actor celebraron una ceremonia íntima en Londres, después de varios meses de rumores. Ahora mismo ella se mantiene como una de las estrellas pop más grandes del planeta, y él aparece entre los nombres mejor colocados por casas de apuestas y mercados de predicción para convertirse en el próximo James Bond, aunque no existe anuncio oficial de Amazon MGM.

Así es, Dua y Callum se casaron

Dua Lipa y Callum Turner se casaron este domingo 31 de mayo en Old Marylebone Town Hall, una sede civil londinense que ya lleva varias bodas célebres en su historia. La ceremonia reunió únicamente a un grupo reducido de familiares y amigos cercanos. Las primeras imágenes publicadas por medios británicos mostraron a la pareja saliendo tomada de la mano, rodeada por pétalos y confeti.

People reportó que los representantes de ambos artistas no han hecho declaraciones pese a la impetuosa solicitud de comentarios el mismo. Aun así, Vogue y otros medios confirmaron la boda a partir de fotografías obtenidas por la prensa británica.

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Los detalles de la boda y el rumbo a Italia

Old Marylebone Town Hall fue tan solo el primer escenario de una celebración que, de acuerdo con Vogue, no terminaría en Londres. La ceremonia civil habría sido el inicio de una agenda más amplia, con un festejo de tres días previsto en Palermo, Sicilia. El evento italiano reuniría a figuras de gran presencia mediática cercanas a la pareja. Entre los nombres mencionados por el medio informativo aparecen Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace y Elton John.

Vestidos para la boda

Dua Lipa no eligió un vestido de novia tradicional, como suele ser su estilo de no seguir tendencias. La cantante usó un traje blanco de Schiaparelli couture, diseñado por Daniel Roseberry, con saco entallado y falda. Añadió guantes blancos, zapatos Christian Louboutin y un sombrero de ala ancha de Stephen Jones. Callum utilizó un traje azul marino de Ferragamo.

También circulan reportes sobre un segundo vestido para las celebraciones italianas. Vogue señaló que Simon Porte Jacquemus, diseñador de moda francés y amigo cercano de la cantante, podría estar detrás de esa pieza.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner en Londres

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Callum y Dua, breve cronología del romance

Dua Lipa y Callum se conocieron en enero de 2024, cuando aparecieron juntos en una fiesta relacionada con Masters of the Air. Meses después, en julio de ese mismo año, hicieron oficial su relación en Instagram.

En junio de 2025, Dua Lipa confirmó su compromiso en una entrevista con British Vogue. La cantante habló entonces de la emoción de imaginar una vida compartida y de la idea de crecer junto a alguien, aunque también admitió que antes no había pensado demasiado en bodas: “[Yo] nunca entendí realmente el peso de eso. Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre… es una sensación realmente especial.”

Turner, por su parte, atraviesa un momento brillante en su carrera. Además de sus trabajos en cine y televisión, su nombre ha ganado fuerza dentro de las quinielas para el próximo James Bond, con casas de apuestas británicas colocándolo entre los favoritos.

Además de hablar sobre el matrimonio de una estrella del pop global; la boda también une a Lipa con uno de los actores más observados por la prensa británica en plena búsqueda del nuevo 007. Nina Gold, la legendaria directora de casting, ya está trabajando duro para encontrar a quien definirá y Amazon MGM confirmó a mediados de mayo que se compartirán todas las novedades “en cuanto llegue el momento adecuado”.