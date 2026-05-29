‘Lo siento’: Emilia Clarke admite que sus proyectos en ‘Star Wars’, ‘Terminator’ y Marvel no funcionaron

Emilia Clarke se convirtió en una de las actrices más reconocibles de la televisión gracias a ‘Game of Thrones’, pero su paso posterior por algunas de las franquicias más grandes del entretenimiento no tuvo el mismo recibimiento. La intérprete británica, recordada por su papel de Daenerys Targaryen en la serie de HBO, habló con franqueza sobre su experiencia en proyectos como ‘Terminator Genisys’, ‘Solo: A Star Wars Story’ y ‘Secret Invasion’, y reconoció que esas apuestas no conectaron como se esperaba con el público ni con los fandoms que ya existían alrededor de esas marcas.

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¿Por qué Emilia Clarke habla ahora de sus franquicias?

En una entrevista con Variety, Clarke admitió que su entrada a franquicias tan conocidas llegó acompañada de expectativas difíciles de controlar. Después de ‘Game of Thrones’, la actriz participó en producciones de alto perfil que parecían destinadas a mantenerla dentro del terreno de la fantasía, la ciencia ficción y los grandes universos comerciales. Sin embargo, el resultado fue más irregular de lo que muchos habrían imaginado.

Emilia Clarke en ‘Terminator Genisys’ (imagen: Paramount Pictures)

Al hablar de ‘Secret Invasion’, serie de Marvel estrenada en Disney+ en 2023, Clarke fue directa: “Creo que a nadie le gustó esa serie. ¡Lo siento!” La producción la presentó como G’iah, personaje que terminó ubicado entre los más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque la serie no logró despertar demasiado entusiasmo entre una audiencia que ya venía mostrando señales de cansancio frente a varios lanzamientos recientes de la marca.

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La actriz también se refirió a sus otros pasos por franquicias importantes. Sobre ‘Star Wars’ y ‘Terminator’, dijo: “¿Star Wars? No les gustó. ¿Terminator? Eso nunca debió haber sucedido. Pero acepté esos trabajos.” Clarke no culpa únicamente a los estudios, a los fans o al contexto de cada estreno, sino que reconoce que aceptó esos trabajos y que el resultado forma parte de su propia trayectoria.

‘Terminator’, ‘Star Wars’ y Marvel: tres apuestas complicadas

En ‘Terminator Genisys’, estrenada en 2015, Clarke interpretó a Sarah Connor, uno de los personajes más importantes de la saga y asociado históricamente con Linda Hamilton. La película, protagonizada también por Arnold Schwarzenegger, buscaba relanzar la franquicia, pero su recepción crítica fue negativa y los planes para continuar esa línea terminaron cancelados tras su desempeño comercial decepcionante, pese a que tuvo una recaudación mundial considerable.

Tres años después, Clarke llegó a ‘Solo: A Star Wars Story’ como Qi’ra, interés amoroso de un joven Han Solo interpretado por Alden Ehrenreich. La película también enfrentó una producción difícil, marcada por la salida de Phil Lord y Chris Miller durante el rodaje y la llegada de Ron Howard para terminar el proyecto. Aunque el personaje de Clarke quedó con posibilidades narrativas abiertas, la recepción crítica y comercial no justificó el enorme costo de la cinta.

Con Marvel, el escenario fue distinto, pero el resultado tampoco fue ideal. ‘Secret Invasion’ no pasó por taquilla, al tratarse de una serie de streaming, pero sí quedó marcada por el desprecio que generó entre parte del público. Para Clarke, sin embargo, la lección no fue que ella es responsable.

¿Qué aprendió Emilia Clarke de esos tropiezos?

La actriz no interpreta esos resultados como un golpe personal. Para ella, entrar a franquicias con tantos años de historia implica aceptar que buena parte de la conversación ya está fuera de su control. Una vez terminado el rodaje, su participación queda cerrada y la reacción del público depende de factores que van más allá de su trabajo frente a la cámara.

Emilia Clarke en ‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’ (imagen: Disney)

Esa lectura llega en una etapa en la que Clarke parece observar su carrera con más cautela. Después de haber aceptado proyectos ligados a marcas enormes, la actriz considera que ahora debe esperar una oportunidad que realmente tenga sentido para ella, en lugar de sumarse de inmediato a otra franquicia solo por su tamaño o reconocimiento.

Ese posible nuevo camino ya podría haber comenzado con ‘Ponies’, thriller de espionaje de Peacock estrenado este año, donde comparte créditos con Haley Lu Richardson. A diferencia de sus incursiones más recientes en universos gigantes, el proyecto ha sido recibido como una apuesta más fresca para su carrera. Después de años entrando a marcas cargadas de historia, expectativas y comparaciones inevitables, Clarke parece dispuesta a buscar papeles donde el peso no esté puesto solo en sobrevivir al fandom.

Con información de EW.

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