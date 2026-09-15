Geoffrey Rush quiere regresar en ‘Piratas del Caribe 6’, pero tiene una condición para revivir a Barbossa

Quien todavía encuentra posibilidades para el capitán Barbossa, aunque regresar a Piratas del Caribe le exigiría algo más que recuperar el sombrero, es Geoffrey Rush. El actor explicó que estaría dispuesto a participar en otra aventura y compartió una idea para reencontrarse con Jack Sparrow. Ahora mismo la franquicia está en boca de todos y nos preguntamos cuándo se hará realidad la sexta entrega.

¿Qué condición tiene Geoffrey Rush para volver como Barbossa?

Durante un encentro con Entertainment Weekly en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Rush habló del lugar que Barbossa tiene en la saga de Disney. El personaje apareció en las cinco películas y atravesó cambios enormes que modificaron su relación con los demás piratas. Cualquier nueva participación tendría que considerar ese recorrido.

“Creo que ya ha pasado suficiente tiempo”, expresó Rush antes de recordar el desenlace de su personaje. “Me sacrifiqué por mi hija. No quiero que mi regreso sea demasiado cursi y demasiado fácil, y que llegue diciendo: ‘Denme otro cheque’”. Tal parece que su condición necesita una razón verosímil para recuperar a Barbossa después de aquella despedida.

Geoffrey Rush y Johnny Depp (Foto: IMDb)

En La venganza de Salazar, estrenada en 2017, Barbossa entrega su vida para salvar a Carina Smyth, interpretada por Kaya Scodelario. Ese acto vaya que terminó una relación familiar que la película revela durante su desarrollo. Rush quiere respetar el peso de esa decisión, aunque el universo sobrenatural de Piratas del Caribe permita imaginar otras formas de existencia.

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Lo que sabemos sobre Piratas del Caribe 6

Jerry Bruckheimer, el famoso productor de la saga, continúa trabajando en otra entrega. En agosto informó a Deadline, durante D23, que el guion seguía en desarrollo y que mantenía contacto con Johnny Depp sobre su participación. El camino ha incluido distintas propuestas, pues Bruckheimer había hablado de dos proyectos separados, uno de ellos relacionado con Margot Robbie; posteriormente describió una nueva película con rostros conocidos y otros recién llegados.

El intérprete de Will Turner, Orlando Bloom, contó a Entertainment Weekly que pregunta con frecuencia por una sexta entrega y que conserva contacto con antiguos compañeros. Sin embargo, admitió desconocer cómo o cuándo podría realizarse:

Geoffrey Rush como Barbossa (Foto: Especial)

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“De vez en cuando sigo en contacto con [Depp], porque es increíble. Pero creo que aquello fue muy divertido y estuvo muy ligado al espíritu de aquella época. Quiero decir, no sé cómo lo harían ni cuándo lo harían, pero yo no he escuchado nada. No lo sé. Creo que la nostalgia tiene muchísimo peso en el mundo actual. Por eso seguimos regresando a estas cosas, por la nostalgia y por lo que sentías cuando veías aquello que tanto te gustaba. Creo que también estamos viendo algo así en el cine. Así que ya veremos”.

También el mes pasado, Bruckheimer explicó que consideraba posible su regreso si a Johnny le gustaba cómo estaba escrito el papel; la realidad es que Depp no ha hecho declaraciones públicas sobre su posible retorno como Jack Sparrow. El actor todavía se está recuperando del daño que el juicio con Amber Heard le hizo a su carrera y lo condenó al ostracismo de Hollywood por varios años.

De momento, Piratas del Caribe 6 se mantiene como el sueño colocado en pausa de los fans. Disney también está renuente a hacer comentarios sobre el futuro de la marca, misma que en su momento le dio más de 4.5 mil millones de ingresos en la taquilla mundial y que podría traerle nuevos milagros en el futuro.