Gary Oldman asegura que el nuevo James Bond ya fue seleccionado y revela a su favorito

Quien acaba de agitar el avispero sobre la búsqueda del próximo James Bond es Gary Oldman al afirmar que Amazon MGM Studios ya tomó una decisión. El actor británico aprovechó una entrevista sobre Caballos lentos para respaldar a uno de sus compañeros de reparto, abriendo una nueva ronda de especulaciones alrededor del agente 007.

¿Qué reveló Gary Oldman sobre el nuevo James Bond?

La identidad del sucesor de Daniel Craig lleva años convertida en uno de los secretos más cuidados del cine. Las audiciones habrían avanzado durante el mes de agosto y varios intérpretes recibieron noticias acerca del proceso, por lo que las palabras de Oldman podrían augurar el final de la espera y el anuncio oficial podría estar más cerca.

Oldman señaló directamente a Jack Lowden, quien interpreta a River Cartwright en Caballos lentos: “Se ha rumorado que está en la lista corta. Lo sabremos muy pronto, ¿no? Porque ya lo eligieron. Ya tomaron su decisión, pero todavía no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack”, declaró el ganador del Óscar. Amazon MGM Studios no ha confirmado ninguna elección.

Jack Lowden

Oldman trabaja con Lowden en la serie aludida, con temática de espionaje donde encarna al malhumorado y brillante Jackson Lamb. Lowden da vida a un agente joven que carga con tropiezos profesionales y suficiente mala suerte. Aunque Oldman conoce bien la industria, no participa públicamente en la selección de 007.

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Lo que sabemos sobre la nueva película de James Bond

La próxima cinta será la primera desarrollada bajo el total control creativo de Amazon MGM Studios. La compañía formó una empresa conjunta con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes siguen como copropietarios de los derechos. El acuerdo quedó cerrado en marzo del año pasado y permitió que Amazon tomara las decisiones artísticas sobre el futuro cinematográfico del personaje.

Denis Villeneuve fue elegido para dirigir la nueva aventura. El cineasta canadiense construyó universos de gran escala en La llegada, Blade Runner 2049 y las películas de Duna. Sobre aceptar el encargó, el director declaró: “Soy un fan incondicional de Bond. Para mí, es terreno sagrado. Mi intención es honrar la tradición y abrir el camino para muchas nuevas misiones en el futuro. Es una responsabilidad enorme.”

Steven Knight, creador de Peaky Blinders y guionista de proyectos como Spencer, escribe el libreto; Amy Pascal producirá mediante Pascal Pictures y David Heyman hará lo propio con Heyday Films; Tanya Lapointe figura como productora ejecutiva. El equipo reúne experiencia con Spider-Man, Harry Potter y las producciones previas de Villeneuve.

Todavía no existe un título público, argumento, reparto completo o fecha de estreno. Tampoco se ha informado si la historia conservará alguna continuidad con las cinco películas protagonizadas por Craig. Nina Gold, responsable de seleccionar el elenco de producciones como Game of Thrones y varias películas de Star Wars, dirige la búsqueda del protagonista.

Los favoritos para el 007

Gary Oldman como Sirius Black en Harry Potter y el Prisionero de Azkabán (Foto: IMDb)

Jack Lowden tiene 36 años y experiencia interpretando a un agente británico, aunque River Cartwright está lejos de ser una versión pulida de Bond. Su trabajo en Caballos lentos le dio fama internacional; su filmografía incluye Dunkerque, María, reina de Escocia, Benediction y Luchando con mi familia.

Harris Dickinson, Callum Turner y Jacob Elordi son otros favoritos de las redes que podrían encajar con el perfil de Amazon MGM. Los tres son más jóvenes que varios nombres históricamente relacionados con el personaje y podrían firmar un compromiso prolongado, requisito importante para una saga que necesita largos periodos de preparación.

Aaron Taylor-Johnson, Theo James y James Norton también aparecieron entre los candidatos favorecidos por casas de apuestas y seguidores tras la salida de Craig, pero esas menciones proceden de la especulación pública.

Con información de Deadline.

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