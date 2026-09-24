Gael García Bernal elogia el feminismo y compara la política actual con un ‘reality show’

El mexicano habló sobre los temas centrales de ‘Hombre al agua’, su nueva película como director, coguionista y protagonista

Gael García Bernal regresó a la silla del director con ‘Hombre al agua’, película que también coescribe y protagoniza, y que utiliza la comedia, el metacine y el absurdo para hablar de masculinidad, migración y poder en América Latina. En una entrevista con El País, el actor mexicano explicó que su tercer largometraje como director nació hace más de 15 años, cuando la paternidad irrumpió en su vida, y que la historia terminó convirtiéndose en una reflexión sobre las máscaras sociales, los privilegios heredados y una democracia cada vez más cercana al espectáculo.

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¿De qué trata ‘Hombre al agua’ y por qué habla de poder?

La película sigue a Camilo, un salvavidas cubano interpretado por Gael García Bernal, quien rescata de morir ahogado a Abel, un empresario mexicano interpretado por Jorge Salinas. Agradecido, Abel lo lleva a México y lo introduce en su vida familiar y laboral. Camilo se casa con Juana, personaje interpretado por Esmeralda Pimentel, pero con el tiempo descubre que su nueva vida está atravesada por manipulación, control y un plan que lo supera.

Gael García (imagen: Facebook)

De acuerdo con lo explicado por el actor, la película no sigue una estructura convencional. Su punto de partida mezcla paternidad, crisis personal, telenovela brasileña y política latinoamericana. García Bernal recordó que una de las primeras imágenes del proyecto era la de una pareja interrumpida por un bebé y un padre que se va a ver una telenovela. A partir de ahí, junto con el dramaturgo Mariano Pensotti, construyó una historia donde el cine, la televisión y el documental aparecen dentro de la propia película.

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El recurso del metacine no funciona sólo como juego formal. Para García Bernal, también sirve para evidenciar las máscaras con las que los personajes intentan sobrevivir o justificar sus posiciones de poder. Por eso ‘Hombre al agua’, presentada en los festivales de Venecia y Toronto, se mueve entre comedia, drama e ironía para observar la simulación como una práctica cotidiana.

El feminismo y la crisis de la masculinidad

Uno de los temas centrales de ‘Hombre al agua’ es la masculinidad. Camilo debe adaptarse a distintas exigencias: ser padre, esposo, guardaespaldas, mayordomo y operador de un eventual candidato. Esa acumulación de papeles convierte al personaje en una figura presionada por expectativas contradictorias sobre lo que debería ser un hombre.

García Bernal señaló que todavía hay sectores interesados en defender una idea rígida y absurda del “hombre perfecto”, asociada a viejas formas de autoridad y violencia. Frente a eso, destacó el impacto del feminismo en la manera en que los hombres pueden pensarse a sí mismos. En sus palabras, “gracias al feminismo, hoy tenemos mayor introspección y sensibilización”.

El actor también relacionó estas preguntas con una preocupación anterior en su carrera. Según dijo, los cuestionamientos sobre la masculinidad han estado presentes desde ‘Y tu mamá también’, aunque en ‘Hombre al agua’ aparecen cruzados por migración, paternidad, clase social y dependencia económica.

La democracia como espectáculo

En la parte más política de la entrevista, García Bernal habló de una América Latina atravesada por estructuras en crisis, privilegios heredados y discursos centrados en seguridad, policías y propiedad privada. Para el actor, muchas figuras contemporáneas ya no discuten temas como salud pública, educación universal o vivienda digna con la misma fuerza.

Póster de ‘Hombre al Agua’ (imagen: IMDb)

Su crítica apunta a una pérdida del bien común como horizonte del debate público. García Bernal afirmó que “El bien común ya no es una consigna de los partidos políticos” y advirtió que la democracia y el uso del poder se han convertido casi en un “reality show”.

Esa lectura conecta con la historia de ‘Hombre al agua’, donde un magnate cree que puede resolverlo todo desde su posición de control. Más que una película sobre un solo personaje, el nuevo trabajo de García Bernal busca mostrar cómo el poder fabrica relatos, manipula identidades y convierte la vida pública en una puesta en escena donde todos parecen obligados a interpretar un papel.

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